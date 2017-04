Mariano Rajoy se cachondea de Pablo Iglesias a cuenta de la moción de censura de Podemos

Mariano Rajoy ha tirado de ironía este 29 de abril de 2017 para comentar el anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que pretende impulsar una moción de censura y se ha quedado solo en el Congreso.

«He estado muy atento a la decisión del señor Iglesias. He visto lo que quiere hacer y que ahora va a consultar a los afiliados si la presenta o no».

«Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra Pablo Iglesias. No me conviene y por tanto tampoco consultaré a nadie de mi partido».