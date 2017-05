Javier Fernández devuelve un bofetón a la insolente carta de Pablo Iglesias

"Tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen". En una frase de la carta de respuesta de Javier Fernández a Pablo Iglesias se puede resumir la intencionalidad del presidente de la gestora socialista al líder podemita. La sucia jugarreta que Iglesias tiene preparada al PSOE en víspera de las primarias.

Y es que Iglesias, muy de correo ordinario aún, envió al máximo responsable del Partido Socialista hasta las inminentes elecciones primarias, una epístola para solicitar el apoyo a la moción de censura a Rajoy propuesta por Podemos.

La respuesta de Javier Fernández, más contundente por escrito que en sus intervenciones orales, no deja lugar a dudas. Mariano Rajoy se cachondea de Pablo Iglesias a cuenta de la moción de censura de Podemos:

Ya conoces por Mario Jiménez las razones por las que no creemos que una moción de censura sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al PP. No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo han entendido creo que va a ser inútil.