La imagen definitiva que destroza y tiene llorando por las esquinas a los acólitos podemitas del régimen dictatorial chavista

Venezuela ha dicho basta. El pueblo ya no tolera más los abusos de Nicolás Maduro y ya no sólo se conforma con protestar. Ha pasado a la acción y si toca cargarse símbolos tan 'sagrados' como las estatuas y esculturas en honor a Hugo Chávez, no habrá lugar a la duda.

En Villa del Rosario, en Zulia, durante una de las manifestaciones contra la dictadura de Maduro, optaron por hacer añicos la estatua de Hugo Chávez que fue derrumbada, pateada y quemada.

EN FOTOS - Hecha añicos: Así quedó la estatua de Hugo Chávez que fue derrumbada, pateada y quemada en Villa del Rosario, Zulia. pic.twitter.com/6lqWLq1IdL — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 5 de mayo de 2017

A buen seguro que las imágenes no serán del agrado de la banda de Pablo Iglesias y compañía y a estas horas estarán llorando lágrimas del caudal del Orinoco.

Podemos, patrocinado por el régimen de Maduro, ya no sabe cómo ponerse de perfil ante las atrocidades perpetradas por el inquilino del Palacio de Miraflores, pero en cambio suele mostrarse crítico con los opositores al chavismo e incluso no dudan en tildar de golpistas y alentadores de revueltas a líderes encarcelados como Leopoldo López.