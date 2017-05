Esto sí es un trama: cazan a un concejal de Podemos presumiendo de dar subvenciones a los suyos

Pillado por la entrepierna por una grabación. Así lo han cazado a un concejal de Somos Alcalá, la marca podemita en que gobierna junto al PSOE el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Al ser preguntado el concejal Jesús Abad Pintos si se había contratado a gente de Somos en Alcalá o a familiares de Somos o de los concejales con dinero de las subvenciones, Adab Pintos respondió eufórico: "Sí. Lo digo alto, claro y con orgullo: ¡Sí!":

-«Yo quiero hacer una pregunta directa al concejal Suso... Es, simplemente, un sí o un no, con eso me vale. He estado indagando en las redes sociales y en internet. Y he estado viendo en la web del Ayuntamiento, en el apartado de la Concejalía de Participación, los proyectos de las asociaciones que han conseguido subvenciones, y he visto que todas contratan a personas para sus proyectos. Mi pregunta es: ¿Se ha contratado a gente de Somos en Alcalá o a familiares de Somos o de los concejales para esos trabajos? ¿Sí o no?». La respuesta de Jesús Abad es rapidísima y definitiva: «Sí. Lo digo alto, claro y con orgullo: ¡Sí!».