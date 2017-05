A Pedro Sánchez le tiemblan las piernas y trata ahora de poner distancia con Podemos en su programa

Pasada la euforia de los avales y el subidón que le produjo hace una semana quedarsae a sólo 6.000 de Susana Díaz, al ambicioso Pedro Sánchez le han temblado las piernas.

Una doble rectificación, un doble giro en su programa electoral, es lo que ha presentado este jueves el candidato a las primarias.

El derrotado secretario general del PSOE presentó el pasado 20 de febrero su programa para concurrir nuevamente a la secretaría general con dos ejes fundamentales: la reforma del modelo territorial de España y un acercamiento a Podemos.

En lo relativo al modelo territorial, el nuevo documento recoge exactamente el mismo párrafo que en el mes de febrero.

Un "perfeccionamiento", revisión y mejora del artículo 2 de la Constitución Española para "avanzar en el carácter plurinacional del Estado".

La novedad radica en lo que no está en el papel. Lo que ahora sostienen sus redactores es que "no queremos reformar el artículo 2" sino simplemente avanzar en el "reconocimiento de la nación de naciones desde el punto de vista cultural", no jurídico ni político.

A 10 DÍAS DE LA VOTACION

Cuando queda poco más de 10 días para que los militantes del PSOE voten en primarias a quien quieren de secretario general, Sánchez mantiene en su programa su apuesta por una España plurinacional, precisando que es un concepto cultural, y refuerza su carácter autónomo frente a Podemos.

Matiza, eso si, que su búsqueda de una alianza de progreso se dirige a "sectores de la sociedad española que coincidan en la necesidad de desarrollar una democracia avanzada en lo político y en lo económico y que haga progresar la justicia social". Ya no habla de "unidad de acción"

Así consta en el proyecto definitivo con el que Sánchez se presenta a estas primarias, después de haber consultado a la militancia y haber recibido cerca de 100.000 propuestas, que han sido debatidas por más de 400 expertos y que el candidato presentará esta tarde, como hizo con su primera propuesta, el pasado 20 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En el acto de este jueves, en el centro cultural Casa del Reloj, el aspirante a la reelección estrenará también nuevo lema de campaña. El 'Sí es sí' que lanzó el pasado 12 de marzo dará paso a 'Aquí está la izquierda'.

El nuevo documento, del que el sociológo José Félix Tezanos y el economista Manuel Escudero han dado ya algunos detalles en la oficina del candidato en Madrid, tiene 77 propuestas nuevas, entre las que están 12 de su contrincante, el diputado vasco Patxi López.

Según han explicado los colaboradores de Sánchez, este proceso de 'enmiendas' en las bases no elimina ninguna de las propuestas que se hicieron hace algo menos de tres meses, pero sí ha permitido saber el grado de apoyo que han tenido -gracias a las encuestas enviadas a los interesados- y matizar algunas ideas del documento inicial.

Apoyo del 92% a su propuesta

Así, según ha dicho Tezanos, el modelo territorial que propone el ex secretario general tiene el apoyo del 92% de los consultados. De esta manera, mantienen su apuesta por el perfeccionamiento "del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución".

Según el equipo de Pedro Sánchez, con este planteamiento no se defiende que haya naciones políticas diferentes a la española, sino que se sostiene que la nación española es soberana y dentro "existen naciones culturales". Lo que buscan, han explicado, es perfeccionar el reconocimiento de las especificidades culturales, que, sostienen, ya estaba en el espíritu de los constituyentes.

Así, precisan en el nuevo texto que el diseño de las políticas culturales en España, como competencia compartida entre todas las Administraciones "es el mejor ejemplo de la consciencia" de los constituyentes "acerca de la plurinacionalidad cultural de España y su necesaria profundización federal, ya desde 1978".

Su equipo insiste en que éste ha sido desde el primer momento el planteamiento de Sánchez y asegura que no su pone "ninguna novedad" respecto a la 'Declaración de Granada' que, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, aprobaron los socialistas en 2013 y que apostaba por reconocer las singularidades de los diferentes territorios en España.

Sánchez va más allá que aquel documento al incorporar a su discurso la nación catalana, que reconoció por primera vez después de dejar su escaño en el Congreso, en la entrevista con Jordi Évole, en La Sexta. Así lo viene defendiendo desde entonces y lo mantiene en su programa para las primarias.

Con su programa definitivo, su equipo defiende que no están proponiendo modificar el artículo 2 de la Constitución, en una reforma de la Constitución que sí apuestan por abrir. Lo que dicen es que hay que mejorar el reconocimiento de esas diversidades para que todos los españoles se sientan "a gusto".

Al margen de esto, también se ha matizado la posición del PSOE ante los retos estratégicos que tiene por delante. En el documento original, Sánchez apostaba por la "unidad de acción de todas las fuerzas que coincidan en la necesidad de desarrollar una democracia avanzada en lo político y en lo económico que haga progresar la justicia social".

Sánchez lo explicó en la presentación del documento en el Círculo de Bellas Artes asegurando que se proponía buscar "una gran alianza de fuerzas progresistas" con la que enfrentarse a la derecha, lo que se entendió como una mano tendida a Podemos.

"Difícil" entenderse con Podemos

Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez ha reconocido que la militancia no ha recibido bien esta propuesta y ha generado dudas, que se agrandaron después del planteamiento de la moción de censura por parte del partido morado. Los 'pedristas' reconocen que el "estilo" de la dirección del partido de Pablo Iglesias "hace difícil" el entendimiento.

De esta manera, el programa definitivo hace hincapié en "la autonomía del proyecto socialista" para "que no quede ninguna duda" de que la voluntad del PSOE está en ser "la primera fuerza de la izquierda que puede ofrecer una alternativa real de gobierno" al PP, "sin paseos en autobuses que se estropean ni números de circo". "Somos un partido serio, no debe haber confusiones", ha defendido Tezanos.

El nuevo documento subraya que el objetivo es que el PSOE "vuelva a ser la primera fuerza política" en España" y quiere hacerlo "como partido autónomo" y "recuperando el espacio que nunca" debió perder, y que es la izquierda.

Así, renuncia a la búsqueda de "unidad de acción de todas las fuerzas" que comparten objetivos de progreso, tal y como se planteaba en el documento original, y pasa a hablar de la necesidad de desarrollar "iniciativas de acción con aquellos sectores de la sociedad española que coincidan en la necesidad de desarrollar una democracia avanzada en lo político y en lo económico y que haga progresar la justicia social".

"Por ello, desde nuestra autonomía y nuestras señas de identidad, recuperando para el socialismo español el voto de la izquierda en España, cimentaremos una alianza social de progreso que nos acerque cuanto antes a la sustitución del PP en el gobierno de España", remacha el programa.

Lo que no varía es su apelación a una alianza progresista a nivel europeo, que ya defendió en febrero. En el nuevo documento se insiste en que "hay que trabajar por una nueva coalición progresista liderada por una socialdemocracia renovada, en alianza con nuevas formaciones de izquierdas que hayan madurado en sus planteamientos, y con los demócratas".