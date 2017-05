El vídeo que no pudo censurar Iglesias y muestra las marranadas de los 'retrasaditos' podemitas

Donde las dan las toman, o las tocan que es el caso. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Irene Montero, Ramón Espinar, Pablo Echenique y compañía, los mismos que usan las redes para arremeter contra sus rivales políticos, fundamentalmente el PP, ven ahora como el ingenio popular le ha pagado con la misma moneda.

Y es que una youtuber anónima, tal y como ha constatado 'ESdiario', ha aprovechado el ritmo y música del éxito imparable de Luis Fonsi, el tema Despacito, para con una particular letra despellejar sin piedad a Podemos.

Retrasito se llama el tema adaptado, que les mostramos en ESdiario, fruto de la originalidad de la usuaria que justifica su creación con esta introducción que da paso al vídeo:

"Me desperté ayer con esto en la cabeza. Necesitaba hacer esta versión y dar mi punto de vista. Ahora que abiertamente he dicho que no me gusta un pelo Podemos, qué mejor que una declaración musical. Espero lo disfrutéis y no tengáis en cuenta que no soy cantante profesional y que encima, estoy resfriada. Gracias por la consideración. Que lo disfrutéis".