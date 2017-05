Beatriz Talegón anuncia su vuelta al redil socialista tras la victoria de Sánchez y la hemeroteca la destroza para siempre

¡Cómo es la hemeroteca! La biblioteca digital ha dejado por los suelos a la socialista Beatriz Talegón, que en la noche de este 21 de mayo de 2017 celebraba con júbilo el resultado en las primarias socialistas--El caballo de Troya de Podemos cabalga en Ferraz: Sánchez arrasa a Susana Díaz en las primarias--.

Talegón entendía que con la victoria de Pedro Sánchez su expartido volvía "a ser de izquierdas". Y añadía un inquietante mensaje, el de su regreso a la formación de Ferraz:

Ahora sí, llega el tiempo de volver a casa

Toda una declaración de intenciones aunque de momento Pedro Sánchez no ha aclarado si piensa en ella como fichaje estrella para su nueva andadura al frente de la secretaría general.

Su vuelta al redil, sin embargo, no ha evitado que muchos le saquen los colores recordándole lo que no hace tiempo opinaba ella de Sánchez y de su forma de llevar el PSOE. Hay que tener cara.

CUANDO TALEGÓN PONÍA A SÁNCHEZ DE VUELTA Y MEDIA EN SUS ESCRITOS

Y es que no hace tanto tiempo, Talegón tenía a Sánchez entre ceja y ceja.

Y es que no hace tanto tiempo, Talegón tenía a Sánchez entre ceja y ceja.

La que en su día fuera joven promesa del socialismo español, se despachó a gusto en un demoledor artículo publicado en el digital 'OKDiario':

Desde que Pedro Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE muchas cosas han cambiado en el seno del partido. Si hay un rasgo que ha definido estos 20 meses ha sido la mentira como herramienta habitual en el discurso de la dirección socialista

Siendo objetiva y justa, me cuesta creer que alguien con el perfil político, con la solvencia demostrada en el partido durante años, conocido y reconocido por la sociedad española, como Eduardo Madina fuese el segundo frente a Sánchez.

Igualmente, alguien como Tapias, habiendo tenido una larga trayectoria política, una coherencia de discurso y, sin duda, unas dotes dialécticas incomparables, quedaba relegado a un tercer puesto muy contrario a su perfil y a la idoneidad del mismo para el partido.

Quiero decir con esto que algo raro pasaba cuando un desconocido aparecía de la noche a la mañana, sin más historial que su imagen, su arrojo para salir en la televisión, y vacío de todo contenido.