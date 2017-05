El exministro Corcuera se da de baja del PSOE harto de Sánchez y sus bobadas

La reelección de Pedro Sánchez como secretario general tenía una consecuencia directa: José Luis Corcuera había avisado que dejaría el partido si se daba esta circunstancia. Corcuera despotrica contra Pedro Sánchez, las primarias y los medios de comunicación por apoyarlas.

El ex ministro del Interior entre 1988 y 1993 con Felipe González anunció este 22 de mayo de 2017 en 'El Cascabel' de 13TV que el próximo fin de semana pasará por escrito su baja del Partido Socialista, al que pertenece como militante desde hace más de 40 años. Corcuera se había convertido en el azote de Pedro Sánchez en los medios de comunicación en los últimos tiempos, y ahora solo cumple con su promesa manteniendo la coherencia.

No es una novedad, es a lo que me había comprometido. Es lo honesto. Me han dicho que lo tengo que dar por escrito. Pero no creo yo que esto tenga demasiada importancia. Uno lleva demasiados años en este partido, he militado en él en tiempos difíciles y he participado con él en la Transición. El actual secretario general dice que hay que ir al mejor PSOE, pues de ese vengo yo...