El multazo de 25.000 euros a 'Echeminga' por pagar en negro a su asistente lo deja 'fuera de servicio'

Le pillaron con el carrito del helado y lo han dejado escaldado. Y es que, aunque se deshizo en disculpas y llegó a culpar incluso en su día a la propia víctima hasta la saciedad, su 'lametón' a la Seguridad Social le pasará en breve una factura que ya no lo dejará frío: Inspección de Trabajo propone para el líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, 'Echeminga' para los amigos, una ejemplar multa de entre 10.001 y 25.000 euros, al considerar que la contratación irregular de su asistente personal supone una infracción "muy grave".

Según da cuenta 'Heraldo', en el contundente expediente al secretario de Organización de Podemos, se afirma que el mentado incumplió la ley al mantener a un trabajador durante más de un año en su casa empleado como asistente, sin contrato y sin pagarle la cotización a la Seguridad Social. La comunicación se hizo efectiva la semana pasada.

La investigación oficial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social constata que mantuvo en esta situación irregulara su trabajador en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. La sanción, sin embargo, sólo se circunscribe a la segunda etapa y la propuesta es la mínima establecida para esta infracción calificada como "muy grave" llegando a los 187.515 euros.

Se ha salvado por los pelos de ser multado durante la primera etapa que mantuvo a este trabajador en negro, ya que han transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal y los hechos han prescrito.

Como se recordará, el defraudador podemita aseguró sin pudor que volvería a tener a un asistente sin Seguridad Social y sin contrato evitando así pagarle la cotización.

Echenique hizo estas revelaciones a Risto Mejide en su programa de Cuatro:

"No lo hice bien, pero a lo mejor, en la misma situación, volvería a hacer lo mismo. Yo no me ahorraba ni un euro".