El repugnante tuit de Monedero deseando que la "pólvora árabe" salte a Europa y EEUU

Algunos de sus defensores afirman que el tuit bajo estas líneas, fechado en el año 2011 por el temperamental Juan Carlos Monedero, hace solo referencia a las manifestaciones del mundo árabe de 2010-2013, conocidas como Primavera Árabe. Sin embargo, otros muchos se preguntan a santo de qué venía lo de que la lucha en esos lares "salte a Europa y a Estados Unidos" -"como la pólvora"-. Al parecer, y según no pocos, toda una declaración de intenciones. (Cake Minuesa desvela las malas artes del violento Monedero: "Es un sucio y un marrullero, da patadas y cabezazos").

Sin embargo, ahora, no dice ni mu en cuanto al atentado de Manchester que se ha llevado la vida de 22 personas mientras otras 20 luchan en el hospital por su vida. Faltaría más, o faltan bemoles, que no se sabe.

Pero en Podemos no es nada nuevo lo del yihadismo, de frente o a la disimulada. A la memoria vuelve así la desafortunada declaración en el año 2015 del eurodiputado podemita Miguel Urbán, quien justificaba sin despeinarse que haya personas que se inmolen en las calles de europa, o en un concierto:

"Hay muchísima gente que aquí no tiene ninguna salida y yo creo que son elementos estructurales en donde hemos fallado. No solo en la seguridad, no solo en las agencias de información. Se ha fallado también en estructurar a mucha gente que no ve otra salida, que es inmolarse".