Arden las redes con el desopilante vídeo del hundimiento de Susana Díaz

La derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE está dando para muchas coñas, pero esta que está circulando por Youtube, remedando a la escena más antológica de la película 'El Hundimiento' es para partirse literalmente la caja.

En el vídeo se puede ver a los apesadumbrados 'hitlerianos-susanistas' anunciando los pésimos resultados a un Hitler que hace las veces de secretario de Susana Díaz. Pasen, lean y trónchense de la risa:

Delegados susanistas: "Susana ha ganado en Andalucía como esperábamos, también ha arrasado en Ávila y en Cuenca. En el norte finalmente hemos ganado en Huesca. Y en Badajoz finalmente ha acabado imponiéndose el susanismo".

Secretario de Susana Díaz: "Hay que esperar los resultados de Madrid, seguro que allí ganamos".

Delegados susanistas: "Mi secretario, Susana ha perdido en Madrid por más de 1.000 votos, Pedro Sánchez ha ganado las primarias".

Secretario de Susana Díaz: "Que salgan de la sala todos los militantes de base a los que les prometí un cargo orgánico (Salen casi todos). ¡Qué ha pasado con los militantes que avalaron a Susana en Madrid! Tuvimos 500 avales más que Pedro y nos han aplastado en votos. Por no hablar a nivel nacional. Carmona dijo en Ferraz que los datos eran optimistas [...], dijeron que íbamos a ganar en todas las comunidades donde gobernamos".

Delegados susanistas: "Mi secretario, Cepeda ha hecho todo lo que ha podido".

Secretario de Susana Díaz: "¡Cepeda no ha ganado ni en su distrito, donde parecía que estaban todos unidos!"

Delegados susanistas: "Mi secretario, los tomasistas nunca le quisieron...".

Secretario de Susana Díaz: "Y eso ahora qué cojones importa. ¡Hemos perdido! Teníamos a las Juventudes Socialistas de nuestra parte [...], por no hablar de El País, La Razón, El Mundo y La Sexta, a Cebrián le habrá sentado como una patada en los c... y Ferreras se estará retorciendo. Ahora, Pedro nos va a castigar porque se ha vuelto más rojo que Stalin. El otro día hablé con García-Page. Me prometió un cargo, un cargo en el Federal: secretario de no sé qué de Europa... La hemos cagado [...] Ni siquiera Patxi López ha sido capaz de frenar a Pedro Sánchez".

Dos 'susanistas' a lágrima vivan se consuelan:

Tranquila, siempre nos quedará Carmona.

Secretario de Susana Díaz: Ahora no pararán de llegar mensajes al móvil, con carteles anunciando lo que nos va a pasar; la purga. Hernando estará cagado. No voy a volver a tomar salmorejo ni rebujito en mi vida, ni a bailar sevillanas con Fernández Vara. Borrell tenía razón".