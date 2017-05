Twitter despelleja al señor del 'no es no' por comulgar con Mahoma y despreciar cruelmente a los cristianos

Pedro Sánchez la ha liado parda con su último tuit. Al recién elegido secretario general del PSOE no se le ha ocurrido otra cosa que felicitar a la comunidad islámica por el inicio del Ramadán y en la red social Twitter le ha llovido un chaparrón de críticas.

Y todo, evidentemente, porque al señor del 'no es no' no se le recuerdan menciones similares a los cristianos. Ya se sabe, sectarismo en estado puro.

Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad. #RamadanKarim pic.twitter.com/YfQdnPZAtd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de mayo de 2017

Y claro, las reacciones no se hicieron esperar:

@sanchezcastejon Por favor, puede retuitear su felicitación a los cristianos en Semana Santa? No la encuentro. Gracias. — alvaro pardo alvarez (@alpardo74) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Pedro, x curiosidad, como nuevo partido islamista que sois, cuando veremos a las socialistas con burka? — NERON (@NERONXXI) 27 de mayo de 2017

@NERONXXI @sanchezcastejon Con burka no, que da calor. Pero con un pañuelito mono de Pertegaz en cuanto me llegue la mensajería. — Calimie (@Calimie) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Que le pregunten a los Coptos asesinados ayer lo que es la solidaridad musulmana. — er Álvaro de Bazán (@erAlvarodeBazan) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon ¿Felicitará usted también sus fiestas religiosas a los creyentes de otras confesiones? pic.twitter.com/pdZZIDKddR — JR Tejada (@JRTejadaV) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Los que tenemos que reflexionar somos la ciudadanía de confesión no musulmana.... pic.twitter.com/0jQ78OxWyJ — La tía la vara (@susviacruji) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon No he visto q felicite la Pascua a mayoría católica.No sois ni laicos ni nada en el @PSOE Enhorabuena x vuestra autodestrucción #StopIslam — Vale Arrieta (@varrietam) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Nunca has dicho nada a la comunidad cristiana en sus celebraciones. VETE A LA MIERDA @sanchezcastejon — emi🇪🇸 (@viremi06) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon HAY QUE SER MUY HDP... felicitas el Ramadán de los moros y jamás lo haces con los cristianos — Mecánica‎ ‎ن (@CspytiaMecanica) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Vergonzoso, como se nota q sois políticos d medio pelo. Donde está la felicitación para las Fiestas d los católicos. Esos q pagan impuestos — Lunae069🕆 (@lunae069) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Gracias Pedro por acordarte de los Cristianos, estamos siendo vapuleados por la extrema izquierda, menos mal que te tenemos a ti. — Antonio Pascual (@a_pascual_m) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon A ver si haces lo mismo en semana santa payaso populista — Perucho (@Pevelor) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon A unos les felicitamos el Ramadán y a otros queremos quitarles sus símbolos religiosos. La hipocresía de la izquierda en estado puro. — VOX Murcia Oficial (@Vox_Murcia) 27 de mayo de 2017

@sanchezcastejon Sigo sin encontrar tus condolencias por el asesinato de 28 cristianos ayer en Egipto — Arturo Higueras (@ArturoHigueras) 27 de mayo de 2017