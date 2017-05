Delirio en Twitter con el zalamero de Echeminga, que asegura que el huevazo a Pablo Iglesias iba dirigido a los antidisturbios

Delirio en Twitter con la última ocurrencia de Pablo Echenique.

El actual secretario general de Podemos en Aragón y secretario de Organización de la formación morada a nivel nacional ha hecho las delicias de los tuiteros con su particular explicación de una de las noticias del día, el 'huevazo' a Pablo Iglesias--Los taxistas en huelga la emprenden a huevazos con Pablo Iglesias--.

3) Al que nunca le va a salpicar un huevo es al que se esconde en un coche oficial o tras una pantalla de plasma y no habla con la gente.

4) Incluso si alguien nos dice en una manifestación algo que no nos gusta, es nuestra obligación escucharlo. Sólo faltaba.

5) No retrocederemos ni un milímetro. No permitiremos que el PP y sus aliados malvendan nuestros sectores económicos a esclavistas.

Es decir, que ya no es de por sí lamentable que Echenique intente hacernos creer que el proyectil iba a por unos disturbios que para nada estaban cerca del secretario general de Podemos sino que además da la sensación que como el dardo iba para la policía pues entonces aquí no ha pasado nada.

@verdadesofenden @pnique Echeminga no es de los que comen con CocaCola, como Espiblack. Éste le da al tintorro 😂😂

@pnique -Señoria la policia no me defendio interponiendose.

-Sr iglesias ¿la policia no estaba alli?.

-Señoria, los antisisturbios estaban a 100 mts pic.twitter.com/TNCKlww37a