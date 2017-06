El repugnante y vomitivo tuit de Cayo Lara, el amigo de dictadores: "Si Leopoldo López es un preso político, Pinochet fue un pacificador"

A una parte de la izquierda aún le cuesta ver a Leopoldo López, encarcelado por el chavismo venezolano, como un preso político--'Pitita' Maestre busca lavar su imagen de antisistema fingiendo su apoyo a Leopoldo López --.

El Ayuntamiento de Madrid se ha intentado desmarcar de cierta corriente predominante entre las filas podemitas y personajes relevantes del consistorio capitalino, en manos de Ahora Madrid, como la propia alcaldesa Manuela Carmena y su portavoz Rita Maestre han recibido al padre de Leopoldo, aunque otros concejales destacados como Mauricio Valiente han brillado por su ausencia--El insultante tuit de Monedero contra Leopoldo López y Pablo Casado--.

Y en ese contexto aparece la voz del ex coordinador federal de IU, Cayo Lara. El comunista ha incendiado Twitter con un tuit demoledor, que le ha valido no pocas críticas no solo porque le haya negado la condición de preso político a López sino por la comparación con Pinochet para reforzar su pobre argumento--Así despacha Pablo Iglesias 'la pregunta' del padre de Leopoldo López': Pasapalabra--.

Si Leopoldo es un preso político Pinochet fue un pacificador. — Cayo Lara (@cayo_lara) 5 de junio de 2017

Hay quien incluso le ha recordado sus elogiosas y bondadosas palabras a un terrorista como Arnaldo Otegui que tan bien es recibido en ocasiones entre las filas de la izquierda.

Si Cayo Lara es un defensor de los derechos humanos, Lenin fue un pacificador. pic.twitter.com/nDHeC9UCE2 — Percival Manglano (@pmanglano) 6 de junio de 2017