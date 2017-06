Saltan chispas entre el PP y C's: Maíllo amenaza a Rivera con destapar lo que saben sobre los viajes de su tesorero a Brasil

La tensión vuelve a subir varios grados entre Ciudadanos y PP. Mariano Rajoy tiene un cabreo de mil demonios con Ciudadanos por haber sumado sus votos a los de PSOE y Podemos para poner en marcha la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los populares.

El el PP van a pedir a la dirección de Ciudadanos que apoye en la Mesa del Congreso la acotación de la investigación, según fuentes del partido del Gobierno. Pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no está por la labor y rechazó lo que considera un intento de boicot del PP a la comisión. «No cabe ningún amparo», aseguró muy cómodo en su papel de mosca cojonera del Gobierno.

"Ciudadanos debe decidir si está con la moderación y la estabilidad o con la radicalidad y el extremismo", ha asegurado el número tres del PP, Fernando Martínez Maillo. En Génova ven que C's se ha sumado a la "triple alianza" contra el PP, para crear una "comisión ilegal", con "desviación de poder" y como "causa general" contra su partido.

Lo curioso es que el PP amenaza ahora destapar los misteriosos viajes a «Brasil» del tesorero del partido sin ofrecer más datos, y dicen que llevarán al Senado el caso ERE y la supuesta relación del partido morado con Venezuela. ¡Menos lobos, Caperucita! Que desde que Periodista Digital sacó los chanchullos venezolanos de Podemos en 2013 hasta aquí, jamás movistéis un dedo por investigar a Podemos.

"En este escenario de confrontación, mayor incluso que el que se produjo en Murcia a cuenta de la petición de dimisión de Pedro Antonio Sánchez, fuentes de la formación naranja dieron ayer por supuesto que Rajoy ha dado la orden de ataque contra ellos por su actitud en la comisión del Congreso. Destacan el hecho de que sea Maíllo -un dirigente de primerísimo nivel, que habla a cada momento con el presidente- el encargado de lanzar los dardos", afirma El Mundo.

Por eso es interesante leer lo que publica este 8 de junio 2017 Raúl del Pozo en El Mundo, que se ha pasado con su bloc de notas por Génova.

"Lo que más les irrita es la actitud de Albert Rivera. Un diputado europeo me explica que el líder de Ciudadanos lleva el pie cambiado. «La estrella de Europa ya no es Merkel, sino Macron. Él es la nueva esperanza, el Napoleón. Albert Rivera quiere ser Macron, pero le falta grandeur. No basta con parecerse al príncipe, hay que ser el príncipe».

"Están convencidos los fontaneros de que las comisiones de investigación no sirven para nada. A los 10 días se aburren los diputados. «Recuerda -me explican- la comisión del GAL en el año 1993, o la de Roldán. ¿Para qué sirvieron? Para lanzar a Rosa Aguilar a la Alcaldía de Córdoba. Ella era la que atendía a la prensa en los pasillos del Senado». Imaginan que la comisión va a ser una pantomima. Sin embargo, el más sutil y maquiavélico de los áulicos considera que la declaración del presidente Mariano Rajoy ante los jueces sí que tendrá trascendencia".