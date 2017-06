La ex ministra Cristina Narbona será la presidenta del PSOE

La ex ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona ha aceptado presidir el PSOE, según han confirmado hoy fuentes del equipo del secretario general, Pedro Sánchez.

A pesar de que este cargo no ejecutivo en el PSOE podría ser legalmente compatible con su actual labor en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona ha decidido dedicarse exclusivamente al partido y ya ha comunicado su decisión a dicho organismo.

Narbona es una persona de la máxima confianza de Sánchez, que en esta nueva etapa quiere contar con un equipo próximo y blindado ante posibles traiciones.

Sánchez ofreció el puesto hace una semana a Cristina Narbona, que se mostró muy sorprendida por el ofrecimiento, según fuentes socialistas.

En un primer momento, Narbona se inclinó por no aceptar el puesto, de la máxima relevancia simbólica, aunque no tiene labores ejecutivas, para continuar en el CSN. Sin embargo, el líder del PSOE ha terminado convenciendo a la ex ministra madrileña, que ha decidido dar un paso al frente en apoyo del secretario general, al que ha respaldado durante toda la campaña de las primarias.

La propia Narbona ha confirmado que acepta el cargo en su perfil de Twitter:

Sere presidenta @PSOE para impulsar proyecto nueva socialdemocracia,con liderazgo @sanchezcastejon:y nadie sobrará en este apasionante reto! — Cristina Narbona (@CristinaNarbona) 10 de junio de 2017

Narbona es doctora en Ciencias Económicas por una universidad de Roma y profesora universitaria de Economía Internacional. En el ámbito del ecologismo es conocida nacional e internacionalmente.

Su nombramiento, destacan en el PSOE, responde a la apuesta que el secretario general quiere hacer por la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático. La nueva presidenta del PSOE tendrá "un papel relevante" en el desarrollo del compromiso asumido por Sánchez para propiciar la transición ecológica de la economía, según informan desde Ferraz.

En el equipo de máxima confianza de Sánchez han trabajado en los últimos meses varios ex ministros socialistas como la propia Narbona, Josep Borrell, Carmen Calvo o Beatriz Corredor. Es probable que Calvo y Corredor se incorporen también a la Ejecutiva Federal que el secretario general está diseñando y que se aprobará el próximo fin de semana en el 39º Congreso Federal del PSOE.

El nombramiento de Narbona enlaza con la intención de Pedro Sánchez de configurar esta vez una Ejecutiva de personas leales y muy próximas a él. La anterior presidenta del PSOE, la andaluza Micaela Navarro, que fue propuesta por Susana Díaz, terminó su mandato dimitiendo a finales del mes de septiembre para hacer caer a Sánchez.

El secretario general resistió a las dimisiones en bloque y los críticos tuvieron que forzarle a dimitir en el Comité Federal del 1 de octubre.



Para Pedro Sánchez, "un privilegio"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha agradecido hoy a la ex ministra socialista Cristina Narbona que haya aceptado ser presidenta del partido y ha considerado que tenerla al frente será "un privilegio" para todos los socialistas.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez ha dado las gracias a Narbona por su decisión, que ha sido confirmada por fuentes del equipo del nuevo secretario general y por la propia ex ministra, en la misma red social.