El tarambana de Willy Toledo: "Yo estoy vetado, pero si robas como Imanol Arias tienes puesto asegurado"

El actor antisistema Willy Toledo, icono intelectual de Podemos, se queja en una cariñosa entrevista en El Confidencial de que en España no le dan trabajo por motivos ideológicos. Afirma estar "vetado" y denuncia que "al señor Imanol Arias le pillamos robando a todo el pueblo" pero a él no le vetan.El gilipollas Willy Toledo se burla de la última cogida de Juan José Padilla

En estos últimos siete años ha hecho 'Los amantes pasajeros', de Almodóvar y un cameo en la última película de Trueba, en 'La reina de España'. Y eso le da razones a este defensor de desamparados a denunciar que está vetado en el mismo país del que siempre ha desproticado apoyando a proetarra, Otegis, y todo quinqui radical antisistema:El mamarracho de Willy Toledo sale en defensa de Gaztañaga y llama "lameculos" a Etura

"Me consta que ha habido productores y directores que han querido trabajar conmigo y cuando han llevado la propuesta a Antena 3, a TVE o a Tele5 les han dicho literalmente 'quien tu quieras menos Willy'. Sin embargo, al señor Imanol Arias le pillamos robando a todo el pueblo, y cuatro años antes había hecho un anuncio para que paguemos los impuestos a Hacienda, y se lleva su dinero a Panamá. Con este señor no hay problema porque aquí si eres un ladrón y te posicionas con el poder, puedes ser un asesino en serie que vas a tener tu puesto asegurado. Sin embargo a mí, que denuncié a Imanol Arias en un libro que escribí que se llamaba 'Razones para la rebeldía', me jodieron vivo, me amenazaron y me llamaron para decirme que estaba loco y que cómo me metía con él... Al final el tiempo me ha dado la razón..."