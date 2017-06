Rajoy despelleja a Iglesias en una sola frase: "Para perder vale cualquier candidato, incluso usted"

Ironía gallega en pequeñas dosis. Mariano Rajoy replicó al extenso discurso de Irene Montero, que sobrepasó las dos horas, con una intervención ácida y recordando que la moción de censura de Podemos no deja de ser una verdadera "parodia".

El presidente del Gobierno fue directo a la yugular y en cuanto pudo le soltó el primer directo al hígado al líder podemita, Pablo Iglesias:

Para el jefe del Ejecutivo, lo único que ha perseguido Podemos es dar espectáculo y hacer una parodia de esta moción de censura y daba datos constatables:

Rajoy, con fina ironía, le decía a Podemos que no le adjudiquen tantos 'méritos':

Llevamos nada más que siete meses, no tenemos una mayoría suficiente y aunque somos eficaces no creo que lo seamos tanto para perpetrar todas esas atrocidades que ustedes nos están atribuyendo.

Y le daba para el pelo a Montero por su plúmbeo e interminable discurso en la tribuna de oradores:

De esta intervención se hablará y mucho. En el día de mañana disfrutaré de su discursos en el diario de sesiones, pero eso será mañana, si han dado abasto los taquígrafos. Pero usted no tiene razón.

Y ya yendo al grano de la intervención de la portavoz de Podemos:

El presidente aseguró que a Podemos no le interesa que se atajen los casos de corrupción. Es más, aseguró que a Montero le gusta regodearse en ellos:

Los casos de corrupción que tanto le regodean no afloran por casualidad. No se acabará esta lacra porque arrojen piedras contra el PP, se acabará porque hemos tomado medidas para acabar con ella. No hemos estado esperando a su indignación sobrevenida para tomar medidas. A usted no le interesa ninguna verdad si no sirve para atacar al Partido Popular. Ustedes para prosperar necesitan que las cosas vayan mal.