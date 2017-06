Oramas denuncia el acoso "de miles de trolls podemitas" en las redes sociales tras pintarle la cara a Pablo Iglesias en el Congreso

Fue uno de los enfrentamientos más duros de la moción de censura a Rajoy en el Congreso. Lo protagonizaron la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, y el líder de Podemos Pablo Iglesias.

Oramas criticó el "tonito machista" utilizado contra ella en un cruce de reproches en el turno del grupo Mixto de dicho debate.

Iglesias no se cortó y calificó de "transfuga" a Oramas.

Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Ese tonito machista que usa con periodistas y políticas no es mi problema, es el suyo