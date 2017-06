'Black' Espinar jalea un antiguo ataque clasista del rastas podemita a Ana Oramas

No le ha sentado nada bien a Podemos el baño que la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, le metió a Pablo Iglesias en el pleno de la moción de censura del 13 de junio de 2017.

Ramón Espinar, en su cuenta de Twitter, colgó una intervención del hoy diputado podemita Alberto Rodríguez, el 'rastas', en la campaña electoral del 20 de diciembre de 2015, en la que ataca con verdadera saña a la política de Coalición Canaria. Llegó a decir Espinar que lo que hacía Oramas y su familia era fomentar el odio.

Y estas son las palabras nauseabundas de Rodríguez:

Les voy a contar una historia que tiene relación con las elecciones. Mi abuela yo recuerdo ya verla mayor en mi casa, en Ofra, allí que vivíamos todos juntos y tenía la pobre todos los deditos reventados de artrosis. Al principio yo no sabía lo que era y le preguntaba. Mi abuelo no quería hablar mucho de ello. Ella era costurera sin contrato y sin nada. Ella cosía para las familias ricas de La Laguna. Se pasaban horas y horas ella y sus hermanas cosiendo sin, por supuesto, ningún tipo de contrato ni nada y así acabó con una pensión no contributiva".