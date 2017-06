Twitter estalla de rabia contra Pablo Iglesias por salivar con el adoctrinamiento podemita a una niña

Que Pablo Iglesias esté por adoctrinar a la sociedad española con sus mandamientos podemitas no es una sorpresa.

Sin embargo, para todo debería de haber límites y una menor, de nombre Daniela, que seguramente no llega siquiera a los nueve años no debería tener entre sus hobbies en un domingo playero en Huelva recitar de carrerilla a los líderes de Podemos y gritar sus consignas, todo ello grabado y subido a las redes sociales por un padre con pocas luces.

El líder de Podemos se hizo eco del vídeo en su cuenta de Twitter y aseguro que "moría de amor" con la reacción de la pequeña.

Por supuesto, en las red social le ha caído a Iglesias la del pulpo:

¿En serio? Creo que sería mejor que una niña de esa edad no fuera de ningún partido político y pensara en jugar y disfrutar la vida ¿no?

Mi padre comunista mi madre era del PP y yo soy de centro liberal nunca me educaron repitiendo cosas como un loro. Los niños en libertad joe

El buen lavado de coco hay que comenzarlo cuanto antes mejor. No vaya a ser que por dejarlo pasar se implanten ideas propias

Ojo, que si en el vídeo se aplaudiera a la derecha este señor ya no moriría de amor. Y criticaría al padre por difundir

Me recuerda la Sección Femenina enseñando a la fuerza el Cara al Sol. En vez de jugar y disfrutar su niñez...

Yo nunca he ideologizado a mis hijas. Prefiero educarlas en libertad. No me gusta hacer hijos de derechas o de izquierdas. Mejor, libres.