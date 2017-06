El miserable de Monedero se queja porque la muerte de Fandiño abra los telediarios

Otro más. El enésimo vómito de Juan Carlos Monedero. El profesor universitario volvió a incendiar las redes este 19 de junio de 2017 al afirmar que--La contundente respuesta de Fran Rivera a los antitaurinos tras la muerte de Fandiño--:

Carlos Herrera carga contra los miserables que celebraron la muerte de Ivan Fandiño

Parece que la repercusión mediática que ha tenido la mortal cogida del torero vasco molesta mucho a Monedero, que no ha dudado en mostrar su fastidio con el asunto. Ante tanta demagogia, le han pintado la cara--Los miserables comentarios de los animalistas celebrando la muerte del torero Iván Fandiño--.

Ojalá que cada vez que mueran trabajadores en el tajo, no sean insultados y menospreciados como Iván Fandiño. Humanidad antes que ideología.

El dia que deje ud. este mundo Sr.Monedero le aseguro que la familia taurina tendra la educación y el respeto de NO mencionar su defunción.

Ojalá que la próxima vez que el régimen chavista de Venezuela (del que eres ideólogo)mate a alguien no le llames encima terrorista. pic.twitter.com/Th1EP4Wk6k

Tranquilo q a ti no te va a pasar porque no has dado un palo al agua en tu vida!! Eso si cobrar sin trabajar y defraudar a Hacienda de lujo