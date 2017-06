Mano de sopapos de una diputada popular a los podemitas por hacer perder el tiempo a la Asamblea con su batalla contra el 'despatarre'

Lección de la diputada popular Isabel Díaz Ayuso a la bancada podemita, que no sabía donde meterse.

¿No querían hablar de despatarre? Pues han tenido dos tazas, como se dice popularmente. Díaz Ayuso ha llevado a cabo una intervención en la Asamblea de Madrid debido a la batalla que mantienen los 'morados' contra el famoso 'manspreading', el despatarre de toda la vida.

Los podemitas en la CAM querían que la Asamblea instara al gobierno a implementar una campaña permanente contra el manspreading en los medios de transporte público de la Comunidad.

Ayudada con diferentes fotografía que muestran a algunos de los más destacados dirigentes de Podemos haciendo uso del despatarre, Díaz Ayuso se ha dado un homaneje y los ha dejado retratados y literalmente por los suelos.

Comenzó Díaz Ayuso, que ya no paró:

Ni Manuela Carmena salió bien librada en su alocución:

La foto de la 'Yoko Ono' en el 'Tramabús', ocupando dos asientos, dio mucho de sí:

Y también tenemos a la señora Irene Montero ocupando dos espacios en 'el tramabús' y probablemente le quite el sitio a Tania Sánchez que le habrá mandado al fondo del autobús como en el hemiciclo.

Me lo he pasado bomba viéndote, Ayuso. Estuviste colosal. Reír por no llorar...😘