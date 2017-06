¿Que no tienes casos de corrupción en Podemos? No se puede tener la cara más dura, Pablo Iglesias

"Cuando no se roba, se gobierna mejor". "Nosotros haremos muchas cosas mal pero no robamos". "A nosotros no nos compra nadie, y ustedes lo saben".

No son frases del Padre Ángel sino de un arrogante Pablo Iglesias en la moción de censura del 13 de junio de 2017 en la que sacó pecho de la limpieza de su partido ante la corrupción que empantana al PP.

Como si nadie supiera que usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Aquí le refrescamos la memoria al líder de Podemos sobre toda la corrupción que tiene en su partido y por la que no ha dimitido nadie.

Los fondos de Irán: 97.000 euros para Pablo Iglesias

Pablo Iglesias cobró entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015 más de 97.000 euros a título personal de una productora controlada por la televisión pública de Irán. El líder de Podemos sigue cobrando de "360 Global Media" por presentar un programa. Esta productora, que fue montada de la nada por Alizadeh Azimi en abril de 2012, ha declarado unos ingresos totales desde entonces de 7,2 millones de euros, aunque en el último año ha entrado en números rojos.Isabel Durán le da un sopapo 'Con Mano Izquierda' a Pablo Iglesias y sus salarios de esclavitud

Las facturas, que fueron publicadas, eran emitidas por la productora de Pablo Iglesias, "Con Mano Izquierda", y la contabilidad Hispan TV, canal iraní en España. Las investigaciones han detectado que, cumpliendo órdenes de Teherán, 360 Global Media y el resto de empresas del conglomerado de Alizadeh Azimi habrían inflado presuntamente de forma sistemática las facturas que abonaron desde 2013 a sociedades de dirigentes de Podemos por la supuesta prestación de servicios audiovisuales para canalizar de esa forma ayudas irregulares al partido.Los ayatolás de Irán financiaron a Podemos desde un paraíso fiscal usando una farmacéutica de pantalla

En total, los dirigentes del partido y sus sociedades satélite habrían cobrado del conglomerado en torno a cinco millones de euros. Los hechos detectados podrían constituir un delito de financiación ilegal. La Ley de Financiación de Partidos introdujo en 2007 la prohibición de utilizar fondos aportados por gobiernos extranjeros. En concreto, en el artículo 7.2 especifica que "los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".Albert Rivera a Pablo Iglesias: “Nuestros conceptos de Derechos Humanos son distintos, el suyo es el de Venezuela e Irán”

Los pagos de Venezuela: siete millones para «crear un partido bolivariano»

Hugo Chávez destinaba más de siete millones de dolares para crear en España un partido «afín al gobierno bolivariano», según se puede comprobar en un documento de 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea. La ayuda se canalizó a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), germen del partido de los círculos, y los destinatarios directos de los fondos fueron el actual secretario general del partido, Pablo Iglesias, y los pesos pesados en la creación de Podemos, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, según consta en el documento. Rivera deja en ridículo a Iglesias: "Su concepto de derechos humanos se limita a Irán y Venezuela"

Monedero cobró 425.000 euros y no pagó a Hacienda los correspondientes impuestos

Juan Carlos Monedero cobró en 2013 del Banco del ALBA, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, 425.000 euros por un supuesto informe que nunca vio la luz. Tuvo que regularizar los ingresos ante Hacienda porque no había tributado los correspondientes impuestos y se vio obligado a abandonar Podemos. El dinero era para desarrollar una televisión favorable al régimen bolivariano en Madrid.Luis Balcarce: "¿La regeneración política de Pedro Sánchez va a venir de la mano de un partido financiado por los sátrapas de Irán?"

La Universidad Complutense de Madrid suspendió a Monedero de empleo y sueldo durante seis meses "por realizar trabajos de asesoría a varios Gobiernos latinoamericanos sin haber pedido permiso a la institución universitaria ni haber cobrado a través de la UCM". Además, el exdirigente del partido morado deberá devolver una parte de lo cobrado, un 10%, lo que supone más de 40.000 euros.El 'informe Pisa' de la Policía que destapa la madre de todas las vergüenzas: Irán financia ilegal y descaradamente a Podemos



Echenique paga en «B»: un asistente sin contrato ni Seguridad Social

Risto Mejide, a Pablo Echenique: "¿Pagar a tu asistente en negro es dar ejemplo?"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, reconoció haber tenido un asistente trabajando en su casa al que pagaba en negro, sin contrato ni Seguridad Social durante más de un año. Admitió no haber hecho «las cosas bien», pero culpó de ello al «sistema». Tras conocerse que había tenido a un asistente sin contrato y sin pagarle la Seguridad Social durante un año desde marzo de 2015 a mayo de este año, el diario Heraldo de Aragón demostró que el dirigente de Podemos era reincidente. Ya en 2012 pagó en negro a su ayudante.Echenique rabia con el comentario de Santiago González y pide amparo al Papa: "La Conferencia Episcopal financia medios como la COPE"

El propio Echenique, tras difundirse la primera noticia, intentaba excusarse y cargaba contra los que le habían criticado: "Cabe asimismo destacar la preocupante cantidad de opinadores desinformados que se han lanzado desde el primer minuto a hacer valoraciones sin los datos en la mano, sin contrastar, confundiendo el tocino con la velocidad y al mejor estilo pollo descabezado. Es labor de todos y de todas no permitir que el cuñadismo mate al periodismo y espero que esta compilación de datos y de hechos contribuya también a ese noble fin", decía en un comunicado.Leche sin precedentes de Risto a Echenique: “¿Pagar a tu asistente en negro es dar ejemplo? Si dimitieras sería genial”

Desde Podemos Aragón también salían en su defensa asegurando que el caso del asistente personal de Echenique "puede" no ser ilegal. Pablo Echenique opta por el papel de 'mamporrero' de Pablo Iglesias y arruina su prestigio en Podemos

Afirmaban que dichas informaciones insisten en una supuesta ilegalidad que según diversos especialistas en materia laboral, "podría no ser tal". En una de sus últimas excusas, el secretario de Organización aseguraba este lunes que "entendía que era su obligación pagarse la Seguridad Social", en alusión al propio trabajador. Pablo Echenique opta por el papel de 'mamporrero' de Pablo Iglesias y arruina su prestigio en Podemos

Errejón, inhabilitado por cobrar sin ir a la universidad

La Universidad de Málaga inhabilitó a Íñigo Errejón por su beca. El entonces número dos de Podemos cobró 1.800 euros al mes para un estudio sobre la vivienda en Andalucía, pese a que Errejón no se movió de Madrid. La beca se la dio el diputado de Podemos Alberto Montero.

Cañamero beneficia a unos familiares

El diputado Diego Cañamero Valle, de Podemos, benefició a sus familiares durante sus años al frente del Ayuntamiento sevillano de El Coronil. ABC explicó que que tres hermanos suyos accedieron a casas de promoción pública de manera irregular gracias a recalificaciones de suelos impulsadas por él. Así lo recoge una auditoría interna que realizó el gobierno del PSOE cuando relevó a Izquierda Unida tras 16 años en el poder.

Cuenta ABC, que sobre un solar que aún es propiedad del Ayuntamiento de El Coronil, se alza la casa de uno de sus hermanos, Francisco Cañamero. Otro hermano, José Manuel, aseguran que también recibió otra casa en una promoción de 32 VPO de la Junta de Andalucía gracias a Cañamero y que Irene Cañamero tiene "otra casa hecha con dinero público de autoconstrucción", colindante a la VPO de su hermano Diego. Otra de las hermanas del líder del SAT, asegura ABC, también amplió su vivienda a costa del Consistorio.

Nepotismo en Podemos Navarra

Tampoco las mujeres de la formación morada se salvan de los escándalos. Una de las últimas en sumarse ha sido la secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, que según desveló hace unos días elEconomista, fue contratada ilegalmente por su madre con dinero público. Y es que cuando la contrataron paradójicamente su madre era presidenta del concejo de Artica y su padre, vicepresidente.



Adjudicaciones «familiares»: Tania Sánchez contrató a su hermano en Rivas

La cooperativa de Héctor Sánchez cobró 1,3 millones de euros del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mientras su hermana, Tania Sánchez, y su padre eran concejales y votaban a favor de las adjudicaciones. Eso motivó la presentación de una querella que fue desestimada por la Justicia. En aquella época Tania Sánchez era concejal de IU, aunque ya tenía una relación sentimental con Pablo Iglesias.

Una juez de Podemos, investigada por favorecer al socio de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias está juzgando a la juez Victoria Rosell, candidata de Podemos y hoy ex diputada de esta formación, por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho. El exministro Soria la denunció por retrasar una causa que afectaba a un socio de su pareja. Recientemente, el juez que lleva el caso no considera una calumnia que Soria acusara a Rosell de cometer "un cohecho como la copa de un pino".

Ramón Espinar utilizó una vivienda pagada con el dinero de su padre, condenado por las tarjetas black, para especular

Inda, a Espinar: "¿Quién sacó los SMS de Bárcenas? Menda, mientras tú okupabas casas"

Ramón Espinar reconoció públicamente que utilizó su vivienda protegida, pagada con el dinero de su padre, condenado por las "tarjetas Black", para especular con ella. Obtuvo una plusvalía de 30.000 euros brutos, cuando poco antes había asegurado que "el objetivo de la vivienda pública no es venderla". El diputado intentó venderla con un beneficio de 40.000 euros, más del doble del obtenido, por lo que sí especuló.

Inda se merienda a Espinar: "Mientras yo sacaba la corrupción del PP, tú okupabas casas"

Espinar admitió esta operación: Decidió vender el inmueble protegido comprado en Alcobendas tan solo meses después de firmar la escritura, en marzo de 2010. Espinar alegó que no podía pagar la hipoteca, de 580 euros mensuales. Según Espinar, la vivienda de la que no podía pagar la hipoteca estaba comprada con un crédito que le había prestado su familia, en el que también participó su padre.Bronca épica entre Eduardo Inda y Ramón Espinar en 'La Sexta Noche'

Pese a no estar empadronado en Alcobendas ni estar en registro público alguno, Espinar accedió a la vivienda porque la promotora Vitra, impulsada por el sindicato CC OO, que había dejado un 15% de los inmuebles para entregarlos a su discreción. El contrato se estableció con el BBVA.'Black' Espinar jalea un antiguo ataque clasista del rastas podemita a Ana Oramas

Ramón Espinar -senador de Podemos por la Asamblea de Madrid- presumió en twitter de disfrutar "apretándose" una rica mariscada en Galicia, mientras denunciaba que había gente que pasa hambre y no llega a fin de mes. Ha sido muy criticado por su incongruencia en las redes sociales.Otra cacicada de 'Black' Espinar: cobra más de 3.000 eurazos al mes en el Senado y no se entera de las medidas que vota

Espinar tiene un sueldo de 49.048,44 euros como diputado de la Comunidad de Madrid (renunció al sueldo de senador, inferior al que cobra como diputado autonómico). En su declaración de bienes continúa ocultando su salario como diputado autonómico, dejando constancia en la Declaración de la Renta 2015 solo dos partidas de ingresos: tertuliano (6.200 euros) y teleoperador (1.641 euros).

El escándalo sexual de Podemos en Madrid

Mujeres de la formación morada aseguran que el Círculo de Podemos no es seguro para chicas El Círculo Joven de #Podemos en Madrid, conocido por las siglas CJM, según algunas de sus integrantes no es seguro para chicas, ya que varias han sido objetos de agresiones sexuales por parte de algunos integrantes masculinos de esa organización; motivo por el cual luego de una asamblea donde realizaron estas denuncias algunas de ellas han decidido abandonar el círculo.

Un alto cargo de Podemos detenido por corrupción de menores

El pasado 28 de marzo de 2017, la Policía Nacional detuvo en Badajoz a Salvador Salvatierra de Toro por enviar a distintas personas fotografías de menores desnudas a través de una aplicación de mensajería instantánea de móvil y por llegar a ofrecer en una ocasión a una de las jóvenes para mantener relaciones sexuales.

Imputados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por malversar dinero público

Carmena explica a Sánchez Mato y Mayer que deben dimitir... oh, wait!

Los concejales de Podemos Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido imputados por malversar fondos públicos al considerar el juez que es ilegal haber destinado dinero de la empresa pública para pagar dos informes encargados a una empresa externa que sirvieron de base para la denuncia del convenio del Open de Tenis de Madrid.

A pesar de que un informe municipal decía que las cuentas realizadas por el empresa externa estaban equivocadas, los concejales se gastaron 100.000 euros de dinero público sin convocar ningún concurso público, tal y como estipula la Ley, solo con el objetivo de llevar por la vía penal a los organizadores del Open de Tenis.



Otras polémicas

La última de esta lista ha sido la número dos de Manuela Carmena y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, que ha falseado su currículum. Pero también están:

-Los líos de los tuits del concejal Guillermo Zapata -que se ha ido de rositas-

-El escándalo del edil Pablo Soto, que mientras mandaba tuits exhortando a torturar y matar a Ruiz-Gallardón, se asignó 74.000 euros de sueldo mientras su empresa perdía 400.000 al año. Eso sí, como supuesto anticapitalista que era, fomentaba la piratería informática.

-La imputación de la portavoz, Rita Maestre, por asaltar y profanar la capilla de la Complutense en 2010, aunque luego fue absuelta.

-El escándalo Bollywood: pagan habitaciones de lujo en hoteles, masajes, spas y limusinas con un millón de euros de los fondos municipales.