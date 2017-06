Monedero cae como un pardillo en la trampa de Jorge Javier y Jaime González se lo merienda

Una emboscada al estilo de las que hacía nuestro admirado Jesús Cintora a los del PP. Eso fue la entrevista de Jorge Javier Vázquez a Juan Carlos Monedero en ‘Sábado Deluxe' en la madrugada de este 25 de junio 2017 en la que confesó haber votado a Podemos pero sentirse decepcionado.

El presentador del ‘Sábado Deluxe' consideró que Podemos "no quiere gobernar" y que "prefiere dar clases y conferencias", algo que a Monedero le ha sentado como una patada en la entrepierna. Pero cuando quiso defenderse le cayó otro puñetazo a la mandíbula: "Dejaos de tonterías y poneos las pilas".

"Yo te dejo que puedas seguir con tus tonterías, pero por favor, dedica un poquito de tu tiempo a solventar los problemas de España", dijo Monedero, algo que sacó de las casillas a Vázquez, que le soltó a quemarropa:

"No os dediquéis a esto. Me gustaría votar a alguien en quien confío y que se prepare para hacer cosas que yo no sé hacer"