Los héroes de la democracia a los que honra Podemos: Chávez, Otegi, 'El Carnicero de Mondragón'...

En el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, 'Pablenin' Iglesias ha dado la nota homenajeando a las víctimas de la dictadura porque el chavista entiende que la democracia "tiene todavía una cuenta pendiente con los héroes que lucharon para traerla".

El 'demócrata' que elogió a ETA por entender mejor que nadie la Transición --y si no lo entendías te metían un tiro en la nuca-- llevó claveles rojos "porque nos parecía que han estado ausentes de este acto los luchadores por la democracia".

Quizá entre los luchadores por la democracia se encuentre Jesús María Zabarte, el 'Carnicero de Mondragón' (17 asesinatos a sus espaldas) con quien la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez (Podemos), conversó tan ricamente en Bayona. "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento", declaró Zabarte. Un héroe.

¿Qué foto? ¿esta de tu compi Ainhoa Aznárez con el carnicero de Mondragón? pic.twitter.com/2jzJ6WMe46 — Don Rodrigo (@RodrigoDdeV13) 11 de abril de 2017

Es verdad como dice Ïñigo Errejón que la democracia no cayó del cielo. Pero hay que tener mucha desvergüenza para homenajear a las víctimas de 'Billy El Niño' y Rodolfo Martín Villa y acto seguido ir arropar a los agresores de Alsasua o caminar de la mano del etarra Arnaldo Otegi por las calles de Bilbao para exigir el acercamiento de los presos de ETA.

Tienes razón, no hace falta irse a Venezuela..https://t.co/NXZP8jIkzr — @noapodemos! (@pedrinvillalba0) 25 de junio de 2017

Como lo es que se nos diga que una ideología totalitaria como el comunismo trajo la democracia a España como pretenden inculcarnos los diputados podemitas y Alberto Garzón, portando camisetas con los retratos de Rafael Alberti y Dolores Ibárruri, la ‘Pasionaria', que fueron diputados del PCE en las Cortes Generales de 1978.

Uno de los males de la Transición impuso que solo el antifranquismo otorgaba carnets de demócrata y plenos derechos. Empezó con Juan Luis Cebrián y acabó en Podemos. Mala conciencia a raudales.

Podemos lleva rosas por las víctimas de la dictadura.Lástima q no rinda homenaje a las +800 víctimas de ETA durante la democracia.Farsantes. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 28 de junio de 2017

Basta leer al proletario Antonio Maestre para entender de donde les viene el odio, el resentimiento y la sed de venganza. Como dijo Ramón Espinar, son los hijos de los obreros que no pudimos matar. Black is Black. Nosotros preferimos mirar con infinita compasión a todas sus víctimas: de izquierdas, de derechas o simplemente de nada, como lo que fueron, víctimas.