Crisis en el Frente Popular: los podemitas extremeños denuncian que Pedro Sánchez ha colocado a su hermano en la Diputación de Badajoz

El hermano de Pedro Sánchez ha conseguido la plaza de coordinador de actividades de Conservatorio en la Diputación de Badajoz, cuya presidencia está en manos de un socialista, y se han disparado las especulaciones acerca de la 'limpieza' de esta operación.

La tensión ha ido 'in crescendo' de tal manera que hasta los que aparecen teóricamente como futuros socios en los planes de Sánchez a nivel nacional han sido los primeros en dar la voz de alarma.

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha denunciado este lunes 3 de julio de 2017 la creación del cargo en el área de Cultura, motivo por el cual se habría contratado a David Sánchez Castejón.

Según informan medios locales, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha negado 'dedazo' y ha asegurado que David Azagra -como se conoce en el mundo de la música al hermano de Sánchez- "ha conseguido el puesto por el consiguiente procedimiento".

En rueda de prensa posterior, los podemitas extremeños han asegurado que "el cargo no existía hasta la fecha y las bases no exigían siquiera el título de profesor de Música y no existía ni tribunal, solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial",

Según publica el Boletín Oficial de la Provincia, a esta elección se llegó después de un proceso al que se han presentado once aspirantes.

Se ha designado a David Sánchez porque "es quien presenta un perfil profesional acreditado más concordante con los requerimientos de la convocatoria, y cumple con todos los méritos específicos reseñados".

Además, "La preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto".