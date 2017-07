Un socialista azote de la reforma laboral ficha por el despacho que ayudó a redactarla

Sagardoy Abogados ha nombrado a María Luz Rodríguez presidenta de su Consejo Consultivo y también colaboradora del Centro de Estudios Sagardoy. Enhorabuena a esta socialista por fichar por el despacho que asesoró al PP con la reforma laboral que ella tanto combatió como secretaria de empleo del PSOE.

La boutique jurídica liderada por Iñigo Sagardoy fue el gurú de la medida estrella de la primer legislatura de Rajoy. Elaboró entre otros el Expediente de Regulación de Empleo de las embotelladoras de Coca-Cola. Meses después la multinacional perdió la confianza en Sagardoy tras el revés del ERE y volvió a Garrigues

Sagardoy Abogados es un despacho especializado en Derecho del Trabajo y fue el principal autor de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del PP. En 2015 el ministro de Justicia, Rafael Català, designó a Juan Antonio Sagardoy para presidir la comisión que modificaría las normas sobre despidos individuales y colectivos contenidas en la reforma laboral.

Solo se viste de izquierdas cuando le conviene, para engañar a votantes. Sin darse cuenta q sus acciones salen a la luz. — ANTONIO RODRIGUEZ (@armartinez51) 28 de junio de 2017

"Los gobiernos socialistas deben impulsar políticas de empleo radicalmente distintas a las que promueve la derecha". "A diferencia del PP que impulsa la precariedad de los trabajadores, los socialistas debemos ser implacables con la precariedad laboral". Son frases de esta socialista que ahora pisará esas moquetas a las que tanto criticaba.

La dirigente del PSOE comunicó en mayo de 2016 al entonces líder de su partido, Pedro Sánchez, que no quería repetir como diputada el próximo 26-J, y que renunciaba a ir en las listas.

"He decidido volver a mis tareas como Profesora Titular de la UCLM, por lo que he comunicado a Pedro Sánchez mi deseo de no ir en las listas", ha escrito en su cuenta en esta red social. Desde 2003, Rodríguez es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Rodríguez es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha ocupado diversos cargos públicos en el área de Empleo. De hecho, fue secretaria de Estado de Empleo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2012) y secretaria de Empleo del PSOE (2014-2016).

En su trayectoria política, María Luz Rodríguez ha sido asesora del gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2005-2007); consejera de Trabajo y Empleo (2007-2010) en el Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el mismo Gobierno (2010).