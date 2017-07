El zasca de Aznar a Zapatero: "¿Te vas a Venezuela? Ten cuidado"

Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han coincidido este 5 de julio 2017 en un rechazo rotundo al referéndum independentista que han anunciado los partidos soberanistas catalanes para el próximo 1 de octubre 2017, a la vez que les han acusado de romper la convivencia en Cataluña.

"Antes que España, se romperá Cataluña", ha sostenido Aznar durante un foro organizado por Vocento en el foro Mutua Madrileña que ha reunido a los tres expresidentes en un debate que ha estado protagonizado por el desafío independentista y la ley de referéndum presentada este martes.

Para González, esta presentación fue un "bodrio" realizado en un teatro que además sigue los pasos del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. "Intentar acabar con su Constitución para, si no gana por los votos, ganar por las botas", ha censurado tan sólo unos minutos antes de que Zapatero tuviera que abandonar la mesa redonda para viajar a Venezuela, donde actúa de mediador. "Ten cuidado", le había advertido irónicamente Aznar.

Felipe González ha defendido la necesidad de abrir el diálogo para abordar el conflicto catalán, una vía que puede "dar sorpresas", e incluso intentar lograr un consenso para una reforma constitucional. Zapatero antes había pedido no poner demasiadas "expectativas" en que una reforma de la Carta Magna pudiera facilitar la solución.

Para Aznar, que se ha declarado "reformista convencido", primero se deben explicar las cuestiones que se deben reformar y si existe consenso para hacerlo. "Si no, no perdamos el tiempo", ha defendido.

TRES ZASCAS A PODEMOS

Zapatero a Pablo Iglesias: «Yo, como "ex", me siento bien. El otro día me sentí orgulloso de escuhar a Pablo iglesias decir que estaba orgullosos de ser español, en el desfile del orgullo. Cada uno llega al patriotismo desde diferentes vías». --Pablo Iglesias: "El Orgullo Gay es una de las razones que me hacen estar orgulloso de ser español"--

Felipe González a Podemos: «La propuesta en Cataluña son como las de Maduro. Stalin reconocía el derecho de autodeterminación. Y los autodeterminaba él, con pueblos enteros en Siberia. Esto nos lleva a la desaparición de España. Estamos en un desafío en tres niveles: qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista del derecho penal. Igual no me gusta la Constitución, pero me tiene que gustar su fuente de legitimidad. Hay una incitación clara a la sedición».

Aznar a Podemos: «Creo en la continuidad histórica. Es muy importante darse cuenta de que la Transición y lo que se hizo, el pacto, no fue un pacto para esa generqación, fue un pacto de convivencia para las generaciones venideras».