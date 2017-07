Twitter despide 'con cariño' al okupa rumano de Podemos: "La fuga de cerebros es una tragedia"

El okupa rumano Lagarder Danciu, conocido por reventar actos y mítines del PP, ha dejado España después de que la Dirección General de la Policía le hiciera llegar una orden de expulsión en diciembre de 2016, cuando salió de los calabozos de Málaga, donde fue detenido por agredir y morder a un policía.

Autodefinido en Twitter como gay, rumano, gitano, ateo, vagabundo, «okupa» que viaja sin destino, Lagarder fue candidato a la dirección de Podemos en Sevill. Ha culpado al "franquismo" por tramitar su salida y amenaza con volver.

Después de 13 años dejo España y siento cierto dolor como es natural. He sufrido, amado, luchado en este país que no me dejo soñar ... pic.twitter.com/s51m1QX9XZ