La porno Amarna Miller está muy cabreada con Podemos

La entrevista se la hacen al alimón Ana Delgado y Moeh Atitar y sale en 'El Español' de Pedrojota este 9 de julio de 2017.

La actriz porno Amarna Miller esta soberbia y suelta, por ejemplo, que está dispuesta a presentarse con Podemos a las próximas elecciones (Amarna Miller, la intelectual que triunfa en el 'porno' español).

Además de eso, habla sin taparse nada de casi todo, pero hemos seleccionados un par de párrafos de lo más curioso (Amarna Miller habla de los días que no le apetece trabajar y en Twitter se ponen calientes).

Cuando le contó a sus padres que se quería dedicar al porno le dijeron: ‘Con la cabeza que tienes, ¿cómo narices haces a eso?'. ¿Hay quien cree que una persona con estudios no puede vivir de su cuerpo?

Y especialmente si eres mujer. Yo creo que está ahí el quid de la cuestión. Hay una hipersexualización de las mujeres en cualquier área. En la última tanda de elecciones que ha habido me puse a buscar información sobre los diferentes partidos. Buscaba políticas mujeres españolas y lo que salía era: quiénes son las mejores vestidas, las diez políticas más guapas... ¿En serio hasta en un área que tiene tanto que ver con el intelecto me las estáis sexualizando constantemente?

Es lo que se vende, un estereotipo al que nos enfrentamos todas: que si te dedicas a algo relacionado con tu cuerpo es porque no tienes cerebro suficiente para dedicarte a algo relacionado con tu inteligencia. A mí una de las críticas que me hacen es: bueno, tan lista no será si se dedica al porno. Con este tipo de argumentaciones la gente se piensa que lo que haces no es una opción.Y eso es un concepto de base que está podrido y habría que desenquistar

¿Se puede ser feminista y de derechas?

Sí, me parece que sí, de hecho no entiendo la incompatibilidad. Pienso en un feminismo que sea democrático, diverso y plural. Es la única manera de llegar a buen puerto. Excluir a ciertas ramas de la sociedad sólo es poner trabas a nuestro camino.

Usted se define como simpatizante de Podemos, ¿qué le llevó a desnudarse y hacer un cartel de Podemos para el 20-D?

Decido hacerlo porque hablando con mis amigos, que tienen la misma edad que yo, me di cuenta de que ninguno iba a ir a votar. Y eso que eran unas elecciones extremadamente importantes porque de repente se veía una salida al bipartidismo que cubre España desde que empezó la democracia.

Pensé en hacer algo gracioso para que la gente se anime a votar, pero no me esperaba para nada la repercusión que tuvo. Pensé que si por poner esa foto, un uno por ciento de mis seguidores iba a votar, yo ya habría cumplido con mi trabajo. Pero de repente me encontré con una especie de revolución mediática, con los medios de comunicación llamándome por teléfono, con que todo el mundo retuiteaba, con Errejón y Pablo Iglesias dándole difusión... A partir de ahí ellos se pusieron en contacto conmigo para una charla que fue absolutamente impresionante.

¿Usted es 'errejonista', 'pablista' o de ninguno?

Errejonista.

¿Qué le pareció la última Asamblea Ciudadana? ¿Qué opina sobre que Iglesias echase al número dos de su lado?

Yo estoy muy cabreada con Podemos. Ya está. Creo que era el momento de decirlo públicamente. Estoy muy enfadada con Podemos. Bueno, más que enfadada estoy frustrada. Venga va, voy a decirte lo que pienso de Vistalegre II: me parece que ha habido una lucha de egos y me parece que las luchas de egos son negativas a nivel estratégico.

Nosotros, como partido, y me incluyo dentro de Podemos, queremos ganar votantes para que se unan o se pasen a lo que nosotros promovemos. Pero eso no se consigue con la hostilidad ni con la agresividad. Yo veo a Pablo Iglesias con un discurso ultra mega agresivo. Le veo con un discurso de queja y de agresividad. Cuando pasa todo este lío con el PSOE y un montón de votantes socialistas se quedan sin partido, se te abre ahí un espacio maravilloso. ¿Y qué hace Pablo Iglesias? En lugar de intentar llamar a esa gente a que voten al partido, lo que hace es criticarles: "La culpa es vuestra por votar al PSOE". ¿Cómo se te ocurre insultarles? Es todo lo contrario a lo que se esperaría desde un nivel de persuasión.