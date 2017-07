Pedro Sánchez se intenta colgar una medalla con Miguel Ángel Blanco y las redes le sacan las vergüenzas del PSOE: "Hipócrita"

El PSOE sigue dando la nota a cuenta de los homenajes a Miguel Ángel Blanco. Cualquier alma cándida pensaría que una figura como la de Blanco suscitaria cualquier consenso posible. Lo que le sucedió le deberían haber convertido en un símbolo de unidad y no en polémica, pero así están la cosas--PNV y PSE se cierran en banda: rechazan que Bilbao realice un homenaje a Miguel Ángel Blanco--.

Cristina Narbona, sin ir más lejos, ha rechazado la actitud de Manuela Carmena por no desplegar una pancarta en recuerdo al ex concejal asesinado de Ermua pero no ha condenado a los grupos municipales socialistas que han actuado igual que la alcaldesa de Madrid en otros municipios--Carlos Herrera llama "necia" a Carmena por negarle el homenaje a Miguel Ángel Blanco--.

Especialmente llamativo fue lo sucedido en Bilbao donde el PSE se alió con el PNV para rechazar que la ciudad vizcaína realizara un homenaje a Blanco, evitando así la colocación de un monolito que lo recordara--Carmena solo homenajea a las víctimas cuando son las suyas: a Palomino, una placa; a Blanco, ni una pancarta--.

El secretario general del PSOE ha aparecido por Twitter para intentar colgarse una medalla y le han pintado la cara a cuenta de los esperpentos de Bilbao y también de Madrid, donde los suyos sostienen políticamente a Carmena y sus cuates.

Aquel día todo un país se unió contra el miedo y se echó a la calle gritando libertad. Siempre en nuestro recuerdo #MiguelAngelBlanco pic.twitter.com/q7fEHRnGcS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 10 de julio de 2017

Sánchez tuiteaba en recuerdos de Miguel Ángel Blanco y las redes le han afeao el sainete socialista al respecto:

Vamos! aníme a la alcaldesa de Madrid, que gobierna por su culpa..., a que los madrileños le puedan homenajear...menos demagogia🤔 — Enmanuelle (@manolita6000) 10 de julio de 2017

Si pero gracias a vosotros en Madrid no se cuelga pancarta, sois basura — jpf1515 (@jpf928) 10 de julio de 2017

Pues dale un tirón de orejas a los ayuntamientos del PSOE que votan no a hacer homenajes — Pablo Haro 🇪🇺 (@pabloharour) 10 de julio de 2017

Por favor coméntaselo a tus socios en el ayuntamiento de Madrid. Ellos no lo ven así... — Julián Romasanta (@romasantablanco) 10 de julio de 2017

¿por qué se ha opuesto el PSE a homenajes en algunos ayuntamientos del País Vasco? — F. García (@fegarci59) 10 de julio de 2017

Pero condenas o no que Carmena se niegue a este homenaje. Parole, parole... — Gallego Rey (@mareaxenaterra) 10 de julio de 2017

Pues a ver si sacáis a Carmena de la alcaldía para que Madrid le pueda homenajear! — VCD (@VcondeD) 10 de julio de 2017

Por eso ni se os ocurre rendirle homenaje a día de hoy y tú mismo apostaste por una alianza con los defensores de sus asesinos. Hipócrita. — Antonio Cánovas (@ACanovasMurcia) 10 de julio de 2017

Díselo a tus amigos del ayuntamiento de Madrid, hipócrita... — Saki☠️Dark (@_indeseable_) 10 de julio de 2017