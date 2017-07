La independencia, como un chiste: van un podemita, un 'rufián' bocaclanclas y un 'cupero' y se ponen a discutir del referéndum y acaban a palos

Da gusto ver cómo se machacan entre ellos. Es lo que tiene este sector de la izquierda. No admiten a los disidentes y solo puedo quedar uno. Aunque compartan objetivos y odios comunes, la lucha por sobresalir por encima de los demás lleva a este tipo de situaciones.

En el día de hoy, 11 de julio de 2017, tenemos que dar cuenta del sainete público que en la no menos pública plaza de Twitter han protagonizado el líder de IU, Alberto Garzón, el portavoz adjunto de ERC y bocachancla profesional, Gabriel Rufián, y el 'cupero' Pau Llonch a raíz de la decisión de Garzón de no apoyar el referéndum convocado por 'Cocomocho' Puigdemont.

Es legítimo querer dejarnos aquí con borbones y bárcenas e ir de mano de los pujoles. Como lo es creer que eso no resuelve problema alguno.

"¿Es legítimo querer dejarnos aquí con Borbones y Bárcenas e ir de la mano de los Pujoles?", se preguntaba Garzón, recibiendo la rápida respuesta del Rufián de ERC: "Qué pena".

Karmele Marchante quiere la independencia catalana y que se quemen los bancos

"¿Y por qué los votos del PDeCat valen para una moción de censura en el Congreso y no valen para un proceso de autodeterminación en el Parlament?", contraatacaba el de ERC.

Y x qué los votos del PDCat valen para una moción de censura en el Congreso y no valen para un proceso de autodeterminación en el Parlament?

Y para hacer el trío perfecto, se ha sumado a la conversación el militante de la CUP Pau Llonch, que le ha recomendado a Garzón que lea más, y ha expuesto su decepción eterna con los comunistas, y éste le ha dicho que el PCE no es independentista.

Venga vale. Hablando de ideología y clase. X qué nosotros vamos con los pujols x el PDCat y vosotros no vais con Chaves y Griñán x el PSOE?

No hace falta, conozco bien los argumentos. Pero no te olvides de que no somos independentistas.