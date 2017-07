El senador de Podemos que tiene medio millón de euros en el banco: "Yo no soy rico, soy austero"

"Rico no, soy austero. Tengo ese dinero porque no me lo he gastado". Si lo miro en pesetas, me asusto, pero no sé si eso es ser rico..." Así contesta Ángel Mesón Miguel, senador de Podemos por Álava, cuando se le pregunta si se considera rico.

Y es que este senador del partido de Pablo Iglesias, con el que comparte coleta, es el protagonista de un reportaje de El Mundo en el que se asegura que tiene casi medio millón de euros en el banco, lo que le convierte en el parlamentario más rico de los 'morados' y en el séptimo cargo público que tiene más dinero entre congresistas y senadores. Los seis primeros son del PP.

Según esta información, Mesón tiene la nada despreciable cifra de 496.075 euros en el banco, divididos en una cuenta corriente con 28.000 euros, un depósito a plazo fijo de 60.000, un fondo de pensiones de 46.000 y un fondo de inversión de 362.000.

Además, tiene un piso y una plaza de garaje en Vitoria y declara como única renta una pensión de jubilación de 29.000 euros.

El senador ha declarado a El Mundo que la mayor parte de sus bienes son fruto de la herencia de sus padres.

Lo que yo tengo se lo debo al esfuerzo de mis padres. Soy una persona austera en el vivir y en el vestir. No tengo ni coche.

Y defiende así tener tanto dinero y ser de Podemos: