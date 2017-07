Los 'mails' de Movimiento contra la Intolerancia desmontan las mentiras de Carmena

Manuela Carmena pasa por su peor momento. El 20 aniversario del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco la ha dejado retratada como una dirigente política sectaria y mentirosa.No hay excusa que valga, Carmena

Sectaria porque mientras se enrocaba en su decisión de no poner una pancarta en recuerdo del concejal del PP de Ermua diciendo que no había que destacar "a una víctima sobre las demás" desde este medio le recordábamos que sí había puesto placas a cuando las víctimas eran suyas, como el caso de Carlos Palomino. Tensión entre la hermana de Miguel Ángel Blanco y Manuela Carmena al término del homenaje al concejal asesinado por ETA

Y mentirosa porque a Carlos Alsina en una entrevista en Onda Cero le dijo que los edificios públicos no estaban para colgar pancartas cuando la portada de ABC de ese mismo día demostraba que desde que llegó a Cibeles no había hecho otra cosa que colgar trapos por el Orgullo Gay, los refugiados, etc. La podemita Carmena, abucheada durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Pero también Carmena dijo una cosa que luego se demostró que era falsa: sostenía que se había enterado de la iniciativa del homenaje de Movimiento contra la Intolerancia a través de la prensa, pese a que el primer correo está fechado el 5 de julio 2017. "El señor Ibarra nada nos dijo, ni siquiera nos pidió una entrevista", añadía la alcaldesa en la mencionada entrevista. Antonio Naranjo despelleja a Pedro Sánchez por permitir a Carmena el "vergonzoso" espectáculo con Miguel Ángel Blanco

Unos correos que revela El Confidencial muestran que sabían perfectamente las intenciones de Movimiento contra la Intolerancia pese a que desde Ahora Madrid se alegó que "no ha llegado nada". Carmena aprovecha la amable entrevista de Ángels Barceló en la SER para echarle todas las culpas de la polémica al PP

En la misma entrevista en Onda Cero Carmena dijo que criticaba la propuesta del Movimiento contra la Intolerancia porque querían colocar la pancarta "permanentemente", lo cual es falso y desmentido por el primer correo electrónico de la asociación, donde se solicita que permanezca colgada solo hasta el 13 de julio 2017.Carmena aprovecha la amable entrevista de Ángels Barceló en la SER para echarle todas las culpas de la polémica al PP

Ante la insistencia de Carlos Alsina, la alcaldesa tuvo que admitir que la petición no era permanente. Los correos ponen en entredicho una buena parte de las respuestas de la alcaldesa, así como el relato esgrimido respecto a la gestación de la polémica.