Broncazo monumental entre podemitas cántabros: la exconsejera de Sanidad Charo Quintana y una crítica casi llegan a las manos

La escena está subida en Youtube y fue captada por la cuenta 'Todo Radio' y muestra con toda su crudeza la tensión que se vive en la formación podemita en Cantabria, cuya armonía ha saltado definitivamente por los aires.

Tenía la palabra Charo Quintana, ex consejera de Sanidad del Gobierno cántabro con el PSOE y que ahora pertenece al Consejo Ciudadano de Podemos, durante la asamblea organizada por los círculos el pasado sábado 15 de julio de 2017.

Hablaba Quintana, mientras tenía el uso de la palabra, de "trepas", un término muy de moda en los últimos días en el partido de Pablo Iglesias en aquella comunidad autónoma, pero no pudo continuar con su argumentación porque la moderadora entendió que se estaba saliendo del hilo propuesto y no la dejó seguir.

Quintana : No me quites el turno de palabra

Tras este esperpento, interviene una tercera persona que intenta calmar los ánimos...a su manera, algo que escenifica a la perfección la división en el seno de los podemitas cántabros:

"¡Se acabó! No sé puede seguir una conversación así. Si dos personas discuten es culpa de las dos, te has levantado de una manera eufórica (a Quintana) y protestando y vamos a seguir de una manera tranquila."

La exconsejera Quintana había dejado a los socialistas en el año 2015 para ingresar en la candidatura de 'Claro que Podemos', que lideraba José Ramón Blanco, para posteriormente abandonarle y presentarse a las primarias de Podemos con otro candidato, Julio Revuelta, que acabaría dimitiendo.

Según relata la crónica de El Diario Montañés de este 16 de julio de 2017, cinco de los nueve miembros del Consejo Ciudadanos de Podemos dimitidos el pasado mes de junio de 2017 junto al exsecretario general Julio Revuelta rompieron su silencio en la asamblea organizada por los círculos para arremter contra la actual cúpula.

Según esta información, Daniel Ahumada, Ruth Ortiz, Concepción Fernández, Mabel Ojeda, Victoriano Fernández y el diputado Alberto Bodalo intervinieron con "el cuchillo entre los dientes".

Fueron las quejas expuestas.

Daniel Ahumada llegó a ir más allá:

Me voy porque me he cansado de ver a muchos tocándose las narices. Me voy impotente de no haber sido capaz de enfrentarme a las personas que solo están aquí para ganarse la vda