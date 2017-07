El discurso más brutal de Pablo Casado contra Podemos: "Un país enfermo lleva la camiseta de Chávez en vez de la de Leopoldo López"

Pablo Casado se remangó -literal y metafóricamente- este 16 de julio de 2017 en el acto de la Escuela Miguel Ángel Blanco de las Nuevas Generaciones del PP en Bilbao, y puso a caldo al partido Podemos y sus simpatías con terroristas y dictadores.

A partir de ese contundente titular, Casado incidió con un tono pausado y calmado en arremeter contra los podemitas, los independentistas catalanes y contra figuras del terrorismo vasco como Otegi, al que muchos desde la izquierda maquillan ahora como un 'actor para la paz'.

Pablo Casado enumeró a muchos culpables de la indigencia moral que se vive en España desde buena parte de la izquierda radical, y señala a Pablo Iglesias, al rapero Hásel, a Zapata, a Carmena, a Errejón y a Otegi:

Nosotros no somos como el impresentable Hásel que humilla a Ortega Lara diciendo que tenía más espacio en su zulo que algún trabajador de campo; nosotros no somos como Zapata, que en un chiste impresentable se mofaba de víctimas como Irene Villa; no somos como Otegi, que no es una persona inocua, disparó dos tiros a la tripa de nuestro compañero Gabriel Cisneros y mantuvo secuestrado a Javier Rupérez; "pero tampoco somos como Errejón, que decía que Otegi era una persona presa por sus ideas políticas; ni como Carmena, que excarcelaba etarras porque tenían varices en el esófago, ni como Iglesias, que dice sin pudor que si ETA siguiera matando Podemos no existiría.