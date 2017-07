Así de sexy posa 'Yoko Ono' para declarar que "el amor romántico es algo opresor, patriarcal y tóxico"

Para Fashion&Arts Magazine, Irene Montero es la 'jefa de la tribu'. La número 2 de Podemos ha posado muy sexy para esta revista que se reparte junto a La Vanguardia y ha concedido una entrevista donde habla de su relación con Pablo Iglesias, cómo conoció al actual líder de la formación morada, o cual es su visión del amor.

Sobre Pablo Iglesias y la relación amorosa que mantiene con él, Montero declara lo siguiente:

Soy extrovertida, yo hago lo que haga falta, pero con mi vida privada soy escrupulosa, y lo he hecho explícito.

Pablo es un hombre de corazón inmenso, de ideas claras y que disfruta de conocer, saber y aprender, además de una persona profundamente sensible.

La portavoz de la formación Unidos Podemos cuenta así cómo conoció a su actual pareja:

En la política mucha gente pasa muchas horas juntos y terminan siendo grandes amigos o pareja. Pero creo que en el medio laboral le ocurre a mucha gente. ¿Dónde conoces a tus primeros rollos? Pues en el colegio, en el instituto, en la universidad o en el centro de trabajo, donde convives. Yo conocí a Pablo en un acto en Vallecas.

La palabra camarada me parece bella. En España, en ámbitos de la izquierda, es como un reconocimiento. A mí me gusta más compañero, pero no le tengo miedo a la palabra pareja.