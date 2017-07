Cifuentes se enfrenta al matón de Alberto Garzón que le afeó no cogerse vacaciones: "Este es el mismo que llama golpista a Leopoldo López"

Así son en Unidos Podemos, siempre dispuestos a crear polémicas artificiales. El último protagonista de un incidente endulcorado ha sido el líder de IU Alberto Garzón, que intenta sacar la cabeza con cualquier historia para dar visibilidad a su formación, diluida entre el grupo de los podemitas--Luis Ventoso achicharra a Alberto Garzón: "El pequeño majadero celebra la liberación de Leopoldo López llamándole golpista"--.

Cristina Cifuentes ya lo ha dejado claro. Ella defiende el derecho a tener vacaciones porque considera que es un derecho conseguido. Simplemente, ella considera que no le apetece cogerlas. O que no es el momento. Y por tanto se quedará este verano trabajando en Madrid--Victoria Prego arrincona a Alberto Garzón por el veto podemita a algunos medios: "¡Esto no se había visto nunca, es antidemocrático!"--:

Llamazares le dice a Garzón que deje de lloriquear y se separe de los podemitas

Así lo explicaba ella:

Que se quiera cuestionar el hecho de que quiera cogerme o no vacaciones me parece surrealista porque las vacaciones no son obligatorias y si yo de manera libre y voluntaria decido que me quiero quedar en Madrid porque me gusta Madrid, me gusta mi trabajo, ir a la Puerta del Sol, porque voy a aprovechar a ir a los pueblos que están en fiestas, a ver a mis compañeros del partido que también se quedan trabajando, que esto sea polémica o que se cuestione, o peor, que se quiera interpretar como que estoy cuestionando el derecho de las personas a cogerse vacaciones, pues no.