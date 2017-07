Muere el padre de Santiago Abascal tras una larga enfermedad

Luto este 23 de julio de 2017. Santiago Abascal Escuza, padre de Santiago Abascal, fundador de VOX, falleció en la noche del 22 de julio de 2017 aquejado de una larga enfermedad que le tenía hospitalizado ya desde 2016.

Nacido en Amurrio, Álava, el 30 de octubre de 1949, comerciante, casado y padre de tres hijos Abascal Escuza murió en la localidad de Galdácano, rodeado de sus familiares, tras una enfermedad que ya le llevó a dirigir su última campaña electoral, la de las elecciones autonómicas vascas de 2016, desde el hospital.

Se afilió en 1976 a la Unión Nacional Española, el partido de Fernández de la Mora que en 1978 acabó integrado en Alianza Popular. En 1987 ocupó su primer puesto de representación política en las Juntas Generales de Álava, dentro del grupo de Coalición Popular. Desde ese año formó parte del Comité Ejecutivo provincial, y desde 1995, cuando fue elegido concejal en el ayuntamiento de Amurrio, se incorporó también al Comité Ejecutivo del PP en el País Vasco. Tres veces consecutivas fue reelegido como juntero y concejal, y llegó a ser diputado nacional en 2004.



En 2015, y tras 35 años de militancia, abandonó el partido y la presidencia del PP en el Valle de Ayala al considerar que el partido "abandonaba las ideas que siempre he defendido". Para Abascal, esas ideas se resumían en "España y libertad", y por abanderarlas paso décadas en el punto de mira del terrorismo de ETA.

Por dos veces los terroristas le destruyeron el comercio, y muy cerca estuvieron de acabar con su vida en atentados que felizmente frustró la Guardia civil. Con las distintas amenazas y ataques que recibió se pueden, literalmente, llenar varias páginas, como ha quedado documentado en el libro "No me rindo".



Según él mismo, "las responsabilidad y el amor a España" le llevaron a encabezar la lista electoral de VOX en Álava en las últimas elecciones autonómicas vascas con el lema "Por España", en las que declaraba a los medios: "Lo que está haciendo VOX es muy difícil, pero es cuestión de tiempo que nos encontremos con el resto de los españoles. Habrá millones de españoles que en algún momento, y no muy lejano, estén con nosotros."

El funeral se celebrará el 24 de julio de 2017 a las 18:00 horas en la Parroquia de Santa María de Amurrio (Álava).