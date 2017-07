El lunático Monedero tiene clavado muy dentro que le mandaran a la mierda en 'su' programa

Juan Carlos Monedero, el chamán podemita que va por los pueblos de España haciendo mítines de cómo ser un buen lacayo de Chávez, tiene un problema para dormir en las últimas semanas: un tertuliano le mandó a la mierda en 'su' programa de cabecera en Cuatro, donde hasta el momento le ponían alfombra roja. El Monedero más ruin explota cuando no le ponen alfombra roja en Cuatro: "Estos mercenarios de la TV disparan contra nosotros".

De modo que aunque Monedero se quedó bastante patidifuso en aquel programa del 14 de julio de 2017, después ha ido recreando el suceso en sus charlas con los círculos podemitas, y ahí se recrea y le busca explicaciones a la espinita que tiene tan clavada dentro. Lo que Cuatro quiso ocultar del broncazo de Calleja a Monedero: "¡Vete a la mierda, matón, perdonavidas!"

Primero dijo que "está pasando algo que hace que haya una orden de nuevo de disparar contra nosotros sin clemencia; algo que está llevando a estos mercenarios de medios a cargar las baterías contra Podemos, y eso tenemos que entenderlo". Y por fin este 22 de julio de 2017 encuentra el motivo clave Monedero por el que el periodista José María Calleja le mandó a la mierda. Agárrense:

Y entonces en el programa este doy saludos a toda la mesa incluido Calleja y él me dice '¡vete a la mierda!' Me enfadé mucho, ¿porque a quién mandan a la mierda de otra formación política? Y entonces me di cuenta de que esa semana hubo un incremento muy fuerte de los ataques. ¿Qué había pasado? ¡Lo de Castilla-La Mancha!