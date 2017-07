El 'tonto del heteropatriarcado' se lleva una mano de hostias en Twitter por su juicio paralelo a Rajoy

Alberto Garzón no da una ni por equivocación. El de Unidos Podemos ha vuelto a calentar las redes sociales con sus opiniones y este 26 de julio de 2017, con la declaración de Mariano Rajoy como testigo del 'caso Bárcenas', al del 'heteropatriarcado' los dedos se le hicieron huéspedes para tuitear y acabó fulminado.

A Garzón no se le ocurrió mejor reflexión que esta:

Es difícil entender cómo hemos llegado al punto de que el Presidente del Gobierno declare como testigo en caso de corrupción y no pase nada.

Y en Twitter le empezó a caer la mundial:

Es difícil entender cómo hemos llegado al punto de que el Presidente del Izquierda Unida deba 12 millones a los bancos y no pase nada.

A ver si me puede Vd explicar cómo Podemos e IU libraron a Chaves y Griñán de los 3.015 millones de los cursos https://t.co/lz3HtkNRfd

El Pueblo vota y elige entre las distintas opciones. Se llama democracia y es un avance, aunque no te guste. pic.twitter.com/OOBWEQnvq2

Peor sería si no declarase, como ocurre en ciertos países que tenéis como modelo.

Porque estamos en un estado democrático y con justicia, o es que no te gusta Alberto?

Se llama estado de derecho, un testigo no es un imputado. Tu estas cosas no las entiendes, no te preocupes tu a lo tuyo, a hacer el ridículo