La certera pregunta de John Müller sobre el abuelo de Pablo Iglesias que cae como un jarro de agua fría sobre los podemitas que celebraban su 'victoria' sobre Tertsch

Un juzgado de Zamora ha condenado al periodista Hermann Tertsch a indemnizar al padre de Pablo Iglesias con 12.000 euros por intromisión al honor de la familia del podemita--Alfonso Rojo sobre la denuncia de Pablo Iglesias: "¡En España no cabe un gilipollas más!"--.



Al veterano periodista se le imputa un delito de daños y perjuicios por haber acusado al padre de Iglesias de colaborar en asesinatos durante la Guerra Civil en un articulo publicado en el rotativo de Vocento en febrero de 2016--Pablo Iglesias, su papá y el resto de la familia llevan a juicio a Hermann Tertsch por etiquetar de 'criminal' al abuelo--.



La sentencia no es firme y puede ser recurrida, que es lo que hará el columnista de ABC. Tertsch la ha tachado de injusta y llama a los españoles a no dejarse intimidar "por los enemigos de la libertad y la verdad".

Pronto podrían multar por recordar Paracuellos. No desfalleceré en la lucha para que la verdad no quede ni prohibida ni abolida en España. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 27 de julio de 2017

"Orgulloso de mi abuelo y de todos los antifascistas que lucharon por las libertades frente a tipos como Tertsch", celebraba Pablo Iglesias en Twitter.

Orgulloso de mi abuelo y de todos los antifascistas que lucharon por las libertades frente a tipos como Tertsch 👇https://t.co/sPtTOf8Gfn — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de julio de 2017

¡Que diga Pablo Iglesias, el que va a herrikotabernas, dónde estaba cuando mataron a Miguel Ángel Blanco!

A su alegría pronto se sumaron otros ilustres podemitas como su pareja y portavoz de la formación morada Irene Montero, el portavoz de la muy 'despolitizada' Facua Rubén Sánchez o el periodista y colaborador de laSexta Antonio Maestre.

Hermann Tertsch condenado por difamar. CubazuETA no da más. Orgullosa de Javier Iglesias y los luchadores demócratas https://t.co/Cztca2ZIre — Irene Montero (@Irene_Montero_) 27 de julio de 2017

👉 @HermannTertsch deberá tuitear que está condenado por inventar que el abuelo de Pablo Iglesias fue un "criminal" https://t.co/7PhfsU4jXn — Яubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 27 de julio de 2017

Si habéis tenido un mal día imaginad el de @hermanntertsch condenado a pagarle pasta a la familia de Pablo Iglesias por difamar — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 27 de julio de 2017

Pero el jarro de agua fría a tanta alegría podemita la puso el periodista John Müller, ahora en 'El Español', que contestó a Pablo Iglesias con una pregunta que arroja muchas sombras sobre el "abuelo antifascista" de Iglesias, del que él se siente tan orgulloso:

cómo se explica que tu abuelo pasara de estar condenado a muerte a trabajar para el Ministerio que dirigió la Falange? — John Müller (@cultrun) 27 de julio de 2017

En este tira y afloja de versiones interesadas y de medias verdades, lo cierto es que son muchas dudas las que se ciernen sobre el abuelo de Pablo Iglesias, ahora que el nieto intenta silenciar a base de multazos a cualquiera que vierta sospechas sobre su figura.



La Gaceta citó a la declaración de María Ceballos Zuñiga y Solís, Marquesa viuda de San Fernando y de la localidad de Villafranca de los Barros, igual que el abuelo de Iglesias, donde asegura que este estaba en la partida de milicianos que el 7 de noviembre de 1936 detuvo a su marido y a su hermano, siendo entregados a la checa situada en la calle Serrano 43 y fusilados en la Pradera de San Isidro.

El abuelo de @pablo_Iglesias_ fue juzgado x hacer sacas |La Gaceta 2015 1 año antes de la Tercera de @hermanntertsch https://t.co/zLw7lwBfEf — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 27 de julio de 2017

Pablo Iglesias hizo un retrato de su abuelo 'Disputar la Democracia' donde cuenta a sus fans que tras salir de la cárcel, sufrió "la atenta mirada de la dictadura".



Algo que no parece verdad, ya que Manuel Iglesias, nada más salir de prisión, fue colocado en el Ministerio de Trabajo, donde desarrollo una carrera profesional que le permitió dar estudios universitarios a los seis hijos que tuvo. Nada mal para un 'represaliado' del franquismo. ¿Quizás fue un premio de la dictadura por chivato?