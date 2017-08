El chavista Mauricio Valiente, el admirador de Lenin, se gastará medio millón de euros en promocionar la Memoria Histórica

Lo cuenta el diario ABC este 2 de agosto de 2017 y no por no ser sorprendente no deja de tener su aquel.

Mauricio Valiente, ese edil de Manuela Carmena que presume de ser fan de Lenin y rinde homenajes a Fidel Castro y al que encima la alcaldesa le nombró concejal de Derechos Humanos, se gastará medio millón de euros en charlas, propaganda y Memoria Histórica--El edil de Carmena que presume de ser fan de Lenin y rinde homenajes a Fidel Castro--.

Tal y como cuenta Ignacio S.Calleja en el diario de Vocento, el llamado Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid cuenta con un presupuesto de 922.000 euros.

Almeida pone en la diana al peligroso Mauricio Valiente

Valiente, que en la actualidad es tercer teniente de alcalde y ya fue reprobado por su afinidad con el chavismo -echen un vistazo a la hemeroteca- prevé dedicar medio millón a cursos, publicidad y propaganda para señalar "lugares de la memoria" de la capital madrileña--Alfonso Rojo pone entre las cuerdas a Mauricio Valiente: "¿Compartiría candidatura con concejales que se burlaran de los laboralistas del PCE asesinados en Atocha?"--.

Veremos a qué criterios utilizan ya que los antecedentes son los peores teniendo en cuenta el caos que provocaron los de 'Ahora Madrid' con el callejero.

Tras la aprobación del plan, surgieron críticas desde el PP y Cs acerca de la naturaleza que iba a tomar, con la advertencia de que estaba inspirado en la constitución chavista.