La asquerosa frivolidad de Joan Tardá: "Me parece divertido que se le dé tanta relevancia al ataque de tres o cuatro personas a un bus turístico"

¡Así va Cataluña con estos personajes! Todo experto acierta en señalar que el turismo es un motor económico en España que hay que proteger y cuidar y no atacar--Los facinerosos de la CUP atacan yates y un restaurante en Mallorca en su campaña contra el turismo--.

Pero personajillos como Joan Tardá, del mismo partido que Gabriel Rufián, es decir, los especialistas en ver conspiraciones por todas partes, van y le quitan hierro al asunto y dicen que lo que han perpetrado los fascistas de la CUP no es para tanto--Los facinerosos de la CUP pinchan también las ruedas de bicicletas turísticas en Barcelona --.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados le contó a Cristina Pardo en 'ARV' que le resultaba "divertido" que tuviera tanta resonancia "un incidente de tres o cuatro persona haciendo pintadas en un autobús turístico"--El valiente piloto de MotoGP que dice las cosas por su nombre a los vándalos de la CUP: "¡A la cárcel tendríais que ir, panda de vagos!"--.

Pardo: ¿Le parecen bien estos incidentes?

Tardá: En absoluto, lo hemos condenado, estas no son maneras de hacer porque uno puede tener actitudes críticas ante el turismo masivo pero no de esta manera

Pardo: ¿Y no han hablado con la CUP para ver como frenar estos ataques?

Tardá: Arran no es la CUP, es una organización juvenil relacionada con ellos, CUP tiene multitud de grupúsculos.

Pardo: Se lo decía porque la CUP no lo condena...no sé si lo habían comentado porque usted mismo decía que con estos incidentes no se podía avanzar en el 'procés'

Tardá: Me resulta divertido que un incidente de 3 o 4 personas, repito, un incidente, tenga tanta resonancia...no digo que no se tenga que condenar, la Generalitat ha sido rotundo, más que el Ayuntamiento, pero lo que afirmo es que esto es utilizado por aquellos que anhelan y desean como Mayor Oreja que el 'procés' no sea pacífico

Es un solo caso, es nimio, pero está siendo utilizado claro, porque lo que desean es que el proceso sea violento. Esto es lo que jode al gobierno español, que el proceso sea cívico

Pardo: Pero Puigdemont vinculó los incidentes al procés, y luego usted. No veo al PP vincularlos con el proceso independentista, sí a ustedes

Tardá: Si somos pacíficos, siempre hay que insistir en que esta es la manera de hacer las cosas en Cataluña. Intentaran provocar y crear cizaña.