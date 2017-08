Un concejal de Ciudadanos se lleva una somanta de leches por mofarse del Chapecoense

Es lo que tiene estar pensando en las musarañas, que al final acabas subiendo una reflexión a Twitter y te cae la del pulpo, bien por malintencionado o, en este caso, por tener un despiste y una insensibilidad de campeonato.

Es lo que le pasó al concejal de Ciudadanos en Hospitalet, Miguel García, quien, ni corto ni perezoso, subió este tuit en el que se mofaba del rival escogido por el Barcelona para jugar el Joan Gamper el 7 de agosto de 2017.

El problema es que García no fue consciente de que el cuadro blaugrana no invitó al cuadro brasileño por su potencial deportivo, sino por rendirle un homenaje tras el accidente aéreo en el que hace varios meses perdió a casi toda su plantilla cuando se disponía a jugar en Colombia la final del segundo torneo continental.

Y claro, en Twitter le cayó la del pulpo:

Eso sí, en honor a la verdad, Miguel García no borró el tuit (práctica muy habitual en otros) y acabó pidiendo disculpas:

Aunque es justo decir, que cuando he editado el tuit, no me he dado cuenta que era el Chapecoense. Siento enormemente mi error.