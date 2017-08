Twitter despedaza con mucho cachondeo el pacto de los bien 'Pageados' entre socialistas y podemitas castuzos

Poco le ha durado la alegría a Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha. Al socialista le va a salir por un ojo de la cara su acuerdo con Podemos para conseguir la estabilidad parlamentaria de aquí a lo que resta de legislatura.

Las redes sociales se han desatado con los términos del pacto, que incluye unos sobresueldos para la tropa del morado José García Molina que no hay manera lógica ni coherente de justificarlos.

Y claro, tanto que unos hablaban de no dejar entrar a los podemitas en el Gobierno y estos, que tampoco querían pisar moqueta para no ser considerados casta, que al final sus palabras se hna visto devoradas por los hechos.

En Twitter, las reacciones han sido para trocharse hasta decir basta:

Podemos, los q no cobraban jajaja, New fasta, New mafia, new chorizos!!!. https://t.co/Lf0qXLO426 vía @elmundoes