La Cataluña real: cartelitos prefabricados con mensajes de odio a España

En Dolça Catalunya muestran un documento rotundo que demuestra que el Estado no tiene presencia en Cataluña. Mientras el Gobierno de Rajoy y Montoro financian la bancarrota catalna vía FLA, la Asamblea Nacional Catalana, vinculada a PDCat y ERC, repartió miles de cartelitos prefabricados con mensajes diseñados por el nacionalismo.

No son palabras de apoyo a las víctimas: son eslóganes de odio a España, una horrible traficante de armas que es la última culpable de la masacre de las Ramblas: "Queremos paz, no vender armas", "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas", "Mariano, queremos paz no venta de armas", "No a la islamofobia". Y la conclusión: "Imagina un país que no venda armas". Catadisney, of course.