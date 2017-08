Conspiración en casa de Roures: Podemos pidió apoyo a Junqueras para hacer presidente a Sánchez

La cena de los idiotas o la conspiración en la casa del magnate. Así como el banquero Juan March, el pirata del Mediterráneo financió la sublevación de Franco, aquí tenemos a un empresario trotkista de la comunicacion, Jaume Roures, dueño de un emporio llamado Mediapro, haciendo de 'pegamento' para que la izquierda radical y los separatistas se entiendan.

Enric Juliana, gurú podemita en sus tardes libres, desvela en La Vanguardia la cena en la que participaron Iglesias, Domènech y Junqueras.

Moción de censura socialista: "Sánchez ya no está sujeto a la argolla de la vieja nomenclatura socialista. El paso consistiría en una moción de censura socialista, que Podemos apoyaría y que podría prosperar con el voto positivo de los soberanistas catalanes y la abstención del Partido Nacionalista Vasco. No es una alternativa fácil de articular, pero no es una quimera. Junqueras dejó caer que ERC podría plantearse dar apoyo a una moción de censura socialista sin plantear exigencias"

Podemos y los 'comunes': "Pablo Iglesias y Xavier Domenèch, representaron a Podemos y a Catalunya en Comú. Partidos formalmente independientes y hermanados por la amistad entre sus dos secretarios generales, puesto que la problemática organización catalana de Podemos aún no ha entrado en la casa de los comunes. Son amigos y forman tándem en el Congreso. Iglesias no hace nada en Catalunya sin que los sepa Domènech. Y este filtra la relación de Iglesias con Adau Colau, que nunca se ha llevado muy bien con los partisanos de Vallecas".

Referéndum: "Esquerra da absoluta prioridad al desarrollo de la agenda soberanista y se interesó por la posición del Ayuntamiento de Barcelona ante el referéndum independentista. ¿Colocará urnas la alcaldesa Ada Colau? Iglesias respondió que no es el interlocutor para esa cuestión. Podemos apoyará lo que decidan la alcaldía de Barcelona y Catalunya en Comú. Domènech reiteró la posición de los comunes: apoyo al 1-O en tanto que movilización".