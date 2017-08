¿Te acuerdas Rafa Mayoral cuando tu líder Pablo Iglesias decía que no cenaba en los reservados de restaurantes?

Hacía tiempo que laSexta no le metía un zasca de esos que duelen a Podemos. Y el que ha tenido que sufrirlo ha sido el podemita de guardia Rafa Mayoral. Conspiración en casa de Roures: Podemos pidió apoyo a Junqueras para hacer presidente a Sánchez

Le han recordado a propópsito de la cena de la conspiración en casa de Jaume Roures con Oriol Junqueras cómo Pablo Iglesias decía en campaña:

No era la primera vez. En 2015 ya Pablo Iglesias tuvo una cena con el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en el reservado del restaurante de un hotel de Madrid. Estos populistas mientan más que hablan. --Pedro Sánchez: "La cena con Pablo Iglesias la pagué yo"--

El diputado Rafa Mayoral, que señaló que la cena no fue "ni pública ni secreta". Como apostilla Extraconfidencial, "discreta", es lo que apuntó con esa sonrisa pícara Cristina Pardo, presentadora de Al rojo vivo mientras Ferreras sigue de vacaciones.:

El programa presentó a Roures como "empresario millonario" y recordó, gracias al equipo de "Maldita hemeroteca", la fijación de Iglesias en la campaña de las Municipales y Autonómicas de 2015 a la hora de denunciar "las cenas privadas en los reservados de los restaurantes", "la cultura de que todo se negocia en los reservados" y "el secretismo de hacer política al margen de los ciudadanos". Estas palabras se las lleva el viento, y Mayoral, interrogado por Francisco Marhuenda, no sabía por dónde salir. Todavía no ha dado explicaciones Iglesias, pero los socios de ERC no han tardado en explicarse. Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, no se cortó ayer en Onda Cero: "No me lo esperaba. Huele a tripartito".